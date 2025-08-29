Tiendas abc reduce sus pérdidas a menos de la mitad el primer semestre y ya ha cerrado 21 locales tras la fusión

La cadena, nacida del matrimonio La Polar-Abcdin, asegura que planea "capturar de manera íntegra sus beneficios a contar del año 2026", tras cerrar la primera etapa del proceso de integración.

La cadena de multitiendas abc, hija de la fusión entre Empresas La Polar y AD Retail (matriz de Abcdin), redujo sus pérdidas a menos de la mitad en el primer semestre del año, reportando un resultado negativo por $ 9.054 millones, que se compara con los $ 19.378 millones en rojo que registró hace un año atrás.

Los ingresos cayeron un 2,9% interanual, a $ 234.733 millones, pero la firma destacó que, si se cuentan solo las SSS (Same Store Sales, es decir, solo comparando las ventas en los mismos locales que siguen operativos), los ingresos crecieron un 6,9% el segundo trimestre.

Y es que, como parte de la fusión, la cadena ligada al empresario Leonidas Vial y la familia Santa Cruz, ya cerró 12 tiendas en 2024 y otras 9 durante 2025, para optimizar su estructura operacional.

“La compañía continúa ejecutando el plan estratégico que comenzó con la integración de Abcdin + La Polar, el cual estima poder concluir, en su primera etapa, durante el segundo semestre de este año, proyectando de esta forma capturar de manera íntegra sus beneficios a contar del año 2026”, dijo el retailer en su análisis razonado.

En paralelo, detalló que ha avanzado con 19 proyectos en 2024 y otros 12 en 2025, los que correspodnen a remodelaciones, ampliaciones y aperturas. “Estos esfuerzos responden a nuestro compromiso de entregar formatos más convenientes y con propuestas que se adapten a las necesidades de quienes nos eligen”, dijo.

Así, la sociedad detrás de las tiendas abc adelantó: “Continuaremos avanzando en cerrar el proceso de integración con el objeto de construir una compañía rentable, que entregue a nuestros clientes productos y servicios cercanos y convenientes, fortaleciendo nuestra propuesta de valor para quienes nos eligen cada día”.