Ventas de supermercados crecen 1,4% a septiembre y canal online aumenta 20%

En los primeros nueve meses del año la facturación alcanzó a más de US$ 13.500 millones, informó la Cámara de Comercio de Santiago.

Un avance del 1,4% real registraron las ventas de supermercados en los primeros nueve meses de 2025, superando el 0,3% anotado en igual período de 2024, y lejos de la caída de 9,1% de 2023, cuando el sector experimentó el fuerte ajuste postpandemia, informó la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

En el mes de septiembre, en tanto, se observó una caída real en las ventas del 2,8% en 12 meses, afectada por el efecto calendario que tuvo el mes, pero que no revierte la moderada trayectoria de recuperación que presenta el sector, y que CCS espera se mantenga en los próximos trimestres.

En el periodo acumulado a septiembre de 2025, en tanto, la facturación alcanzó a más de US$ 13.500 millones. Solo en septiembre las ventas del sector sumaron US$ 1.510 millones, lo que equivale a un gasto en supermercados promedio por hogar en torno a los $ 220 mil, realizado en un total de 1.370 locales en el territorio nacional, que en conjunto suman cerca 2,7 millones de metros cuadrados de sala de ventas.

Al respecto, se observa que la tasa media de crecimiento anual del gasto por hogar en supermercados se ubica en un 7,4% anual desde el 2018.

A nivel geográfico, la Región Metropolitana mostró un descenso real de 2% en septiembre último, pese a lo cual acumula un alza del 2,3% real en lo que va del año. Las regiones que mostraron caídas más significativas en el último mes son la de O'Higgins (-6,2%), Araucanía (-5,7%) y el Maule (-5,5%).

En términos de valor, la Región Metropolitana concentra la mayor parte de las ventas, con más de US$ 5.250 millones en los primeros nueve meses del año, seguida por Valparaíso y Biobío, con ventas de US$ 1.613 millones y US$ 1.232 millones, respectivamente.

En materia de ventas online, el sector supermercadista corresponde a uno de los más dinámicos del comercio. En lo que va a septiembre de 2025 presenta una expansión acumulada de 20% nominal anual, que duplica el 10% de todo el comercio, destacó el gremio del comercio.

Las ventas online de supermercados superaron los US$ 1.300 millones en 2024 y en los nueve meses transcurridos de este año ya alcanzan un valor de US$ 1.102 millones, según estimaciones de la CCS.