Alan Meyer sobre Chile: “En los programas presidenciales he visto muy poco de economía digital”
El ejecutivo instó a los candidatos a priorizar esta materia, ya que crece tres veces más rápido que la economía tradicional.
Noticias destacadas
Tras el anuncio de Mercado Libre (Meli), que contempla la construcción de nuevos centros de distribución en el país, el vicepresidente de Países Andinos de la firma y quien lidera la empresa en Chile, Alan Meyer, se refirió a la coyuntura local, en particular al proceso electoral.
Aunque el alto ejecutivo de la empresa argentina aclaró que no es experto en política ni en economía general, por lo que prefiere no pronunciarse sobre esos ámbitos, sí señaló que se maneja en la economía digital, un tema que —según dijo— no está suficientemente presente en los programas de los candidatos a La Moneda.
“En los programas presidenciales he visto muy poco de economía digital y medidas concretas para que aceleren la digitalización del país, para que generemos más talento de este tipo”, señaló Meyer.
El directivo destacó que la economía digital crece tres veces más rápido que la economía tradicional. “Esa es la primera cifra. La segunda es que el e-commerce ha crecido durante los últimos diez años en Chile 12 veces más rápido: 23% contra el 2%”, agregó.
Por lo mismo, el líder de Mercado Libre en Chile enfatizó: “Me encantaría ver en los programas un enfoque en esta tremenda oportunidad que tenemos en economía digital, en formación de esas capacidades para que Chile pueda correr más rápido en generación de negocio, en facilitación, en incentivos para esa gente que todavía no ha dado el vuelco”.
Subrayó que es necesario contar con un Estado preocupado de una economía que avanza con mayor rapidez, que genera empleo y que, en sus palabras, “genera un montón de cosas buenas para la gente”.
Finalmente, Meyer resaltó que, pese a las dificultades que ha enfrentado Chile en los últimos años, mantiene una visión positiva respecto del país, en el cual destaca la estabilidad institucional.
“Y eso nos da la tranquilidad suficiente para hacer todos los anuncios de inversión y, año tras año, seguir superándonos”, concluyó Meyer.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Nace la Coalición Regional JusticIA: Creadores y líderes de industrias creativas y culturales piden medidas para resguardar la propiedad intelectual
Más de 30 organizaciones de América Latina, entre ellas dos chilenas, solicitan a legisladores que los proveedores de IA generativa transparenten los materiales usados para el entrenamiento de sus modelos y que todo contenido generado con IA sea etiquetado como tal.
Utilidades de Moller & Pérez-Cotapos caen 94,5% en el primer semestre, pero sigue reduciendo su deuda financiera
Las bajas ganancias fueron atribuidas al peor desempeño del segmento Inmobiliario, "cuyos márgenes negativos responden al contexto económico de la industria", dijo la constructora.
Berstein y fallo dividido en sanción a AGF de LarrainVial: “Es parte de la riqueza de contar con un cuerpo colegiado”
La presidenta de la CMF aseguró que el caso llegó al consejo “con un análisis bien robusto” por parte de la Unidad de Investigación que encabeza el fiscal Andrés Montes.
BRANDED CONTENT
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete