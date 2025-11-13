Amazon anuncia marca de su nuevo servicio de Internet satelital: lo venderá DirecTV

“Amazon LEO” será el nombre del producto que desafiará a Starlink, de Elon Musk, en la región y que supone una inversión de US$ 10 mil millones.

Amazon lanzó este jueves su marca “Amazon LEO” como denominación comercial del servicio de Internet satelital que prestará próximamente a través del desarrollo Project Kuiper.

Tal como se anunció, DirectTV Latin America y SKY Brasil serán los encargados de desarrollar el mercado de Internet satelital en Sudamérica y comercializarlo.

Con el servicio, ambas compañías ampliarán y diversificarán la propuesta de conectividad que el Grupo Werthein está desplegando en América del Sur a través de fibra óptica.

Se prevé que el año próximo inicie una progresiva comercialización del servicio desde el sur del continente hacia la línea del ecuador, en sintonía con el despliegue que irá teniendo la constelación, que alcanzará los 3.236 satélites a unos 630 kilómetros de la superficie terrestre tras más de 80 lanzamientos.

Cabe recordar que -según anunció la compañía en su minuto- este proyecto alcanzará los US$ 10 mil millones de inversión.