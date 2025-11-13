Amazon anuncia marca de su nuevo servicio de Internet satelital: lo venderá DirecTV
“Amazon LEO” será el nombre del producto que desafiará a Starlink, de Elon Musk, en la región y que supone una inversión de US$ 10 mil millones.
Noticias destacadas
Amazon lanzó este jueves su marca “Amazon LEO” como denominación comercial del servicio de Internet satelital que prestará próximamente a través del desarrollo Project Kuiper.
Tal como se anunció, DirectTV Latin America y SKY Brasil serán los encargados de desarrollar el mercado de Internet satelital en Sudamérica y comercializarlo.
Con el servicio, ambas compañías ampliarán y diversificarán la propuesta de conectividad que el Grupo Werthein está desplegando en América del Sur a través de fibra óptica.
Se prevé que el año próximo inicie una progresiva comercialización del servicio desde el sur del continente hacia la línea del ecuador, en sintonía con el despliegue que irá teniendo la constelación, que alcanzará los 3.236 satélites a unos 630 kilómetros de la superficie terrestre tras más de 80 lanzamientos.
Cabe recordar que -según anunció la compañía en su minuto- este proyecto alcanzará los US$ 10 mil millones de inversión.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inmobiliaria VIVA proyecta inversiones por US$ 100 millones en Santiago y consolidar su expansión en EEUU
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
Percepción de fondos de inversión: industria apunta a cambios en régimen tributario y regulación como principales desafíos
“Hay regulaciones que han impactado directamente a la rentabilidad de los proyectos y como consecuencia de ello de los fondos”, alertó el presidente de la Acafi, Luis Alberto Letelier.
Startup Keirón inicia piloto de su plataforma de gestión y acompañamiento del paciente con la ACHS
En los próximos tres meses, la firma piloteará su software que automatiza la coordinación preoperatoria y mejora la atención de pacientes en el Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete