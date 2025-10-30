Apple supera las previsiones de ventas a pesar del inesperado descenso en China

Los ingresos totales alcanzaron los US$ 102.500 millones en el trimestre, impulsando las acciones del gigante tecnológico más de 3% tras la publicación de los resultados.

Los ingresos del cuarto trimestre de Apple superaron ligeramente las estimaciones de los analistas a pesar de una inesperada caída de las ventas en China, donde ha estado luchando por recuperarse, informó Bloomberg.

Las ventas totales aumentaron 7,9% hasta alcanzar los US$ 102.500 millones en el periodo que finalizó el 27 de septiembre, según informó la compañía en un comunicado el jueves. Esta cifra superó ligeramente la estimación media de US$ 102.200 millones.

La empresa se benefició de un crecimiento del sector servicios superior al previsto, lo que ayudó a compensar la desaceleración en China. La división de Mac y dispositivos portátiles también tuvo un rendimiento mejor de lo esperado.

Las acciones de Apple subieron más de 3% en las últimas operaciones tras la publicación de los resultados. Hasta el cierre de la sesión, habían acumulado una subida de 8,4% en lo que va del año.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Los ingresos procedentes de la Gran China cayeron 3,6%, hasta los US$ 14.500 millones, muy por debajo de los US$ 16.400 millones que habían previsto los analistas. Estos resultados reavivaron la preocupación de que Apple esté perdiendo terreno en un mercado que antes experimentaba un gran crecimiento.

La empresa se enfrenta a una creciente competencia de los proveedores locales de teléfonos inteligentes en China y ha tenido dificultades para ofrecer funciones de inteligencia artificial en el país.

Estimaciones de ventas

El presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó este jueves una estimación de ventas de iPhone y de ingresos generales para el trimestre de Navidad que superó las expectativas de Wall Street, impulsada por los pedidos del iPhone 17, que la empresa se apresura a despachar en un contexto de restricciones de suministro.

En una entrevista con Reuters, Cook dijo que espera que las ventas del iPhone en el actual trimestre, centrado en las fiestas navideñas, crezcan en tasa interanual en un porcentaje de dos dígitos y que los ingresos totales de Apple crezcan entre 10 % y 12 % interanual.

Las previsiones para el primer trimestre fiscal de Apple de 2026 superan las estimaciones de los analistas, que apuntan a un aumento de las ventas del iPhone de 9,8%, a US$ 75.910 millones, y a un alza de los ingresos totales de 6,6%, a US$ 132.530 millones, según datos de LSEG.