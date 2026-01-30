EEUU investiga afirmaciones de que los chats de WhatsApp no ​​son privados

Las autoridades estadounidenses han estado investigando denuncias de excontratistas de Meta Platforms según las cuales personal de Meta podría acceder a mensajes de WhatsApp, pese a que la compañía sostiene que el servicio de chat es privado y está cifrado, de acuerdo con entrevistas y un informe de un agente revisado por Bloomberg News.

Las afirmaciones de los excontratistas -que ellos y parte del personal de Meta tenían acceso “sin restricciones” a mensajes de WhatsApp- estaban siendo examinadas por agentes especiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos, según registros policiales, además de una persona familiarizada con el asunto y uno de los contratistas. Denuncias similares también fueron objeto de una queja de denunciante (whistleblower) presentada en 2024 ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés), de acuerdo con los registros y la fuente, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. La investigación y la queja del denunciante no se habían reportado previamente.

Las acusaciones bajo investigación contrastan fuertemente con la forma en que Meta ha comercializado WhatsApp: como una app privada con cifrado “de extremo a extremo” activado por defecto, que -según el sitio web de la compañía- significa que “nadie fuera del chat, ni siquiera WhatsApp, puede leer, escuchar o compartir” lo que dice un usuario. WhatsApp ha comunicado ese nivel de privacidad en su app, en su publicidad y ante gobiernos que buscan acceso a información sobre delitos, a los que Meta ha señalado que es técnicamente imposible entregar dichos contenidos por la arquitectura de WhatsApp.

Un vocero de Meta, que adquirió WhatsApp en 2014, dijo que las afirmaciones de los contratistas son imposibles.

“Lo que estas personas afirman no es posible porque WhatsApp, sus empleados y sus contratistas no pueden acceder a las comunicaciones cifradas de las personas”, dijo el vocero, Andy Stone, en un correo electrónico.

Las acciones de Meta cayeron cerca de 1% en operaciones extendidas.

Bajo la lupa del Departamento de Comercio

El año pasado, dos personas que realizaron labores de moderación de contenido para WhatsApp dijeron a un investigador del Bureau of Industry and Security (BIS) del Departamento de Comercio que parte del personal de Meta habría podido ver el contenido de mensajes de WhatsApp, según el informe del agente que resume esas entrevistas.

Esos moderadores de contenido -que trabajaron para Meta mediante un contrato con la firma de consultoría Accenture Plc- también alegaron que ellos y algunos colegas tenían un acceso amplio al contenido de mensajes de WhatsApp que se suponía estaban cifrados e inaccesibles, según el informe.

“Ambas fuentes confirmaron que tenían empleados dentro de sus lugares físicos de trabajo que tenían acceso sin restricciones a WhatsApp”, escribió el agente.

El BIS supervisa los controles de exportación de Estados Unidos. Los registros señalan que el agente investigador trabajaba para la Office of Export Enforcement del buró, pero no explican qué teoría legal sustenta la indagatoria.

Una de las moderadoras que habló con el investigador dijo que también “habló con un empleado de un equipo de Facebook y confirmó que podían retroceder bastante en mensajes de WhatsApp (cifrados), señalando que trabajaban casos que involucraban acciones criminales”, según el documento. El texto solo la identifica con un número de informante confidencial y no entrega más detalles sobre el trabajo del empleado de Meta.

El informe del investigador, fechado en julio de 2025, describía la investigación como “en curso”, incluye un número de caso y bautiza la indagatoria como “Operation Sourced Encryption”. El documento identifica al agente que realizó las entrevistas y señala que su informe fue revisado por un assistant special agent in charge, quien también aparece nombrado.

La investigación seguía activa tan recientemente como enero, según una persona familiarizada con el tema. El estado actual de la indagatoria y quién podría ser el objetivo definido no están claros. Muchas investigaciones terminan sin acusaciones formales de conducta indebida.

Una vocera del BIS afirmó que las “aseveraciones del empleado sobre las prácticas de cifrado de WhatsApp no están sustentadas y están fuera del alcance de su autoridad como agente de control de exportaciones”.

“BIS no está investigando a WhatsApp ni a Meta por infracciones a las leyes de exportación”, dijo por correo la vocera, Lauren Weber Holley. No respondió directamente preguntas sobre el objetivo del procedimiento.

Una vocera de Accenture, Lara Wozniak, derivó las consultas sobre la investigación a Meta. “Por favor contacten a WhatsApp para comentarios”, señaló.

Meta ha sido acusada previamente de incumplir reglas destinadas a proteger la privacidad de los usuarios, incluidos varios episodios de datos y privacidad que finalmente derivaron en una multa récord de US$ 5.000 millones por parte de la Comisión Federal de Comercio (FTC) en 2019. Las supuestas infracciones no involucraban a WhatsApp. El acuerdo de Meta contempla supervisión continua por parte de la FTC, encargada de monitorear las prácticas de privacidad de la empresa. Desde entonces, la compañía ha instalado un chief privacy officer y destaca el cifrado de extremo a extremo como ejemplo de cómo hace de la privacidad un foco central de sus productos de consumo.

La compañía se ha disculpado reiteradamente en el pasado por su manejo de los datos de los usuarios.

Meta sostiene que no puede ver los mensajes de WhatsApp porque están cifrados con claves digitales -una herramienta orientada a resguardar datos- que viven en los teléfonos de los usuarios y no son accesibles para la empresa. El informe investigativo revisado por Bloomberg no incluye una explicación técnica de las afirmaciones de los contratistas.

WhatsApp señala en su sitio web que, en algunos casos, sí permite que la compañía vea información sobre mensajes. Si alguien denuncia a un usuario o grupo por mensajes problemáticos, “WhatsApp recibe hasta cinco de los últimos mensajes que te han enviado” y “el usuario o grupo no será notificado”, indica la empresa. En esos casos, WhatsApp dice que recibe el “ID del grupo o usuario, información sobre cuándo se envió el mensaje y el tipo de mensaje enviado (imagen, video, texto, etc.)”.

Los excontratistas describieron un acceso mucho más amplio.

Demanda, filtraciones y el debate sobre el cifrado

Larkin Fordyce fue un contratista de Accenture que, según el informe, fue entrevistado por un agente sobre labores de moderación de contenido para Meta. Fordyce dijo al investigador que pasó años en ese trabajo desde una oficina en Austin, Texas, comenzando ya a fines de 2018. Señaló que los moderadores eventualmente obtuvieron su propio acceso a WhatsApp, pero que incluso antes de eso podían solicitar acceso a comunicaciones y “el equipo de Facebook podía ‘extraer lo que quisiera y luego enviarlo’”, según el informe.

Fordyce confirmó a Bloomberg News que habló con el investigador. “Me entrevistaron un par de veces y puedo confirmar que fue sobre mi tiempo en Meta”, dijo. “Sentí que compartir lo que sabía con el gobierno era beneficioso para los Estados Unidos de América”.

Fordyce, de 38 años, dijo que continuó como contratista para Meta hasta 2022. Rechazó comentar más sobre la investigación o su trabajo.

Los excontratistas también hablaron sobre la evaluación de nacionales extranjeros que hicieron moderación de contenido para Meta, incluidas personas de Israel, Irlanda, India y China, según los registros. Uno le dijo al agente que los trabajadores extranjeros tenían “acceso completo al mismo portal para revisar” casos de moderación que sus pares en Estados Unidos, muestran los documentos. Una de las fuentes dijo que le pidieron entrenar a nuevos contratados cuando el programa se estaba trasladando a India, y ambos afirmaron que había poca evaluación de antecedentes para personas contratadas en esos roles, según el informe.

El agente también recopiló registros que se habrían presentado en la queja de denunciante ante la SEC, según su informe, que no describe esos materiales. Representantes de una organización de denunciantes mencionada en el informe no respondieron llamadas ni un correo solicitando comentarios. El estado de la queja es incierto.

Ben Watson, vocero de la SEC, declinó comentar.

Las afirmaciones de los excontratistas se parecen a las de una demanda presentada el 23 de enero en la Corte de Distrito de Estados Unidos en San Francisco por un grupo internacional de demandantes. Ese grupo alegó que Meta y WhatsApp “almacenan, analizan y pueden acceder a prácticamente todas las comunicaciones supuestamente ‘privadas’ de los usuarios de WhatsApp”.

La demanda, reportada primero por Bloomberg, cita a “denunciantes” como clave para sacar a la luz esta información, aunque no los identifica.

“Seguiremos rechazando afirmaciones falsas, incluidas las promovidas por el estudio de abogados de alto costo de los demandantes, que presentó una demanda contra WhatsApp”, dijo Stone, el vocero de Meta.

Algunos demandantes están representados por abogados de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Ese estudio también ha representado a NSO Group en una demanda que WhatsApp presentó contra la empresa de spyware. El año pasado, un jurado concluyó que NSO Group debía pagar a WhatsApp más de US$ 167 millones en daños punitivos.

Stone previamente calificó de “frívola” la demanda que sostiene que Meta puede acceder a mensajes de WhatsApp y dijo que la compañía “buscará sanciones contra los abogados de los demandantes”. Esos abogados no respondieron consultas de Bloomberg o declinaron comentar.

La expansión del cifrado de extremo a extremo de Meta en sus herramientas de mensajería -de WhatsApp a Messenger- ha recibido críticas por años, particularmente de autoridades que investigan terrorismo, trata y situaciones de peligro para menores. En 2021, WhatsApp demandó en India para impugnar reglas que habrían obligado a la compañía a entregar acceso a mensajes cifrados.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha enfatizado recientemente el cifrado de WhatsApp.

“Lo que hace el cifrado que es realmente bueno es que hace que la empresa que opera el servicio no lo vea”, dijo Zuckerberg en una conversación el año pasado con el podcaster Joe Rogan. “Así que si estás usando WhatsApp, básicamente, cuando te escribo por WhatsApp, no hay ningún punto en el que los servidores de Meta vean el contenido de ese mensaje”.