Matriz de Facebook se dispara en bolsa tras superar los estimados en resultados al cierre de 2025

El gigante tecnológico estadounidense, Meta -matriz de Facebook-, reportó este miércoles sus resultados al cierre de 2025, superando las estimaciones de los analistas en todos los indicadores.

La firma de Mark Zuckerberg indicó que obtuvo una ganancia por acción de US$ 8,88 sobre los US$ 8,23 estimados previamente. En tanto, los ingresos se ubicaron en US$ 59.890 millones, también por encima de las proyecciones del mercado que esperaba una cifra de US$ 58.590 millones.

En esa línea, la compañía informó que las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 24% interanual y que el número de personas activas diarias entre octubre y diciembre fue de 3.580 millones, en línea con las estimaciones de Wall Street.

En términos de proyecciones, el gigante de las redes sociales indicó que espera que los gastos totales para 2026 se sitúen entre US$ 162.000 millones y US$ 169.000 millones.

Las acciones subieron más de 5,4% en operaciones fuera de rueda tras el reporte financiero.

