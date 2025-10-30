Falla en un data center provoca intermitencias en redes de Entel y Subtel señala que se trata de "una degradación masiva de servicios"
Fallas afectan red móvil y hogar, admitió la empresa en redes sociales. La autoridad dijo que la compañía trabaja para reponer funcionamiento.
Durante la tarde de este jueves, y a través de redes sociales, numerosos clientes de Entel informaron de que el servicio presentaba intermitencias y que algunos no contaban con servicio de Internet y redes móviles.
Esto fue reconocido por la propia empresa a través de sus canales de comunicación. "Estamos experimentando intermitencia en los servicios de telefonía móvil y servicio hogar", señaló la compañía, que además añadió que "hemos activado todos los protocolos establecidos y nuestros equipos ya se encuentran en terreno trabajando para mitigar los efectos de esta contingencia".
Según trascendió, el problema se debió a una falla de energía en un data center en la Región Metropolitana que afectó al servicio en todo el país.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó a través de la plataforma X que "se presenta una degradación masiva de servicios del operador Entel" y que "la compañía informó que se encuentra trabajando en la normalización de los servicios".
