GTD prepaga $ 65 mil millones para reducir su deuda financiera en un 14%

Tras la venta del 49% de su filial de data centers al Grupo Romero, la empresa chilena redujo su deuda a la suma de $ 392 mil millones.

GTD -empresa de tecnología y telecomunicaciones chilena- informó este viernes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) mediante un hecho esencial, que efectuó un prepago por más de $65 mil millones de su deuda financiera.

“Este paso se alinea con nuestro plan de mantener una estructura financiera sólida y flexible, que nos permita seguir avanzando en nuestros planes de crecimiento en Chile y el extranjero”, explicó el gerente general de la compañía, Fernando Gana.

En concreto, el movimiento incluyó un prepago de un capital de $ 57 mil millones -más intereses y costos asociados- al crédito sindicado suscrito en 2021 con Banco de Crédito e Inversiones (BCI), Scotiabank Chile, Banco BTG Pactual Chile, Banco Internacional, Itaú Corpbanca y Banco Bice, cuyo saldo total de capital asciende a la suma de $ 190 mil millones.

De acuerdo con la empresa, esta operación “corresponde a las cuotas con vencimiento en abril y octubre del año 2026, así como a la cuota con vencimiento en abril del año 2027".

Además, a esta transacción se sumó otro prepago que asciendó a un capital de más de $8.333 millones -más intereses- por un crédito bilateral de la empresa con Banco Scotiabank.

Producto de las dos operaciones, la compañía redujo su capital adeudado de más de $ 457 mil millones a la suma de $ 392 mil millones, con el consecuente impacto positivo en sus resultados.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la empresa, el origen de los fondos provino de la adquisición por parte de Infracorp -ligada al grupo Romero- del 49% de participación en Gtdata Holdco SpA, filial de GTD que concentra sus activos de data centers. Esta se concretó a principios de 2026 con el objetivo de impulsar conjuntamente dicho negocio en los mercados donde operan y expandirse hacia nuevas geografías.