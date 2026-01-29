Gtd concreta negocio de data centers con el peruano Grupo Romero y nombra a su gerente general
El ejecutivo a cargo de la filial Gtdata será Cristián Eyzaguirre Croxatto.
Noticias destacadas
Tanto la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Perú, aprobaron el ingreso de InfraCorp -entidad del Grupo Romero-, como socio estratégico de la filial que concentra los activos de data centers del Grupo Gtd, Gtdata.
La transacción con Infracorp -que ingresó con un 49% de participación- le permitirá a la firma chilena avanzar en el fortalecimiento de su estrategia en infraestructura digital e impulsar conjuntamente el desarrollo del negocio de data centers en los mercados donde operan. Actualmente cuentan con 11 instalaciones en Latinoamérica.
“Este hito confirma la solidez de la operación y marca un paso decisivo en nuestro plan de crecimiento regional en data centers. La incorporación de este socio estratégico nos permitirá fortalecer nuestra capacidad de inversión y desplegar infraestructura crítica bajo los estándares que exige el mercado corporativo de la región”, afirmó el vicepresidente de Gtd, Manuel José Casanueva.
Además, desde la compañía informaron que Cristián Eyzaguirre Croxatto asumirá como gerente general de Gtdata.
Cabe recordar que para esta transacción, Gtd contó con la asesoría legal de Garrigues y la asesoría financiera de LarraínVial. InfraCorp fue asesorado por el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria (PPU).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gobierno destaca caída de desempleo al 8%, pero expertos alertan por la baja calidad de los puestos creados
El ministro de Hacienda afirmó que en cuatro años se han generado más de 700 mil empleos, pero especialistas en el área advierten que se trata en su gran mayoría de subempleo.
"Familias tienen prioridad sobre árboles o piedras": futuro ministro de Vivienda dice que reconstrucción del Biobío no se paralizará por grupos ambientalistas ni hallazgos arqueológicos
En un seminario en Concepción, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad del Bío-Bío, Iván Poduje estimó este jueves en US$ 648 millones el costo de la reconstrucción tras los incendios.
Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos
El Servicio Civil firmó convenio con la Facultad de Derecho de la Casa de Bello para la implementación de una prueba de conocimientos para seleccionar a los futuros notarios y conservadores.
Startup TIMinig lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google
La nueva solución, orientada a disminuir las desviaciones en los planes mineros con apoyo de inteligencia artificial generativa, ya se está aplicando en Minera Los Pelambres y buscan escalarla al resto de sus clientes.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete