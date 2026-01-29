Gtd concreta negocio de data centers con el peruano Grupo Romero y nombra a su gerente general

Tanto la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en Chile como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en Perú, aprobaron el ingreso de InfraCorp -entidad del Grupo Romero-, como socio estratégico de la filial que concentra los activos de data centers del Grupo Gtd, Gtdata.

La transacción con Infracorp -que ingresó con un 49% de participación- le permitirá a la firma chilena avanzar en el fortalecimiento de su estrategia en infraestructura digital e impulsar conjuntamente el desarrollo del negocio de data centers en los mercados donde operan. Actualmente cuentan con 11 instalaciones en Latinoamérica.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

“Este hito confirma la solidez de la operación y marca un paso decisivo en nuestro plan de crecimiento regional en data centers. La incorporación de este socio estratégico nos permitirá fortalecer nuestra capacidad de inversión y desplegar infraestructura crítica bajo los estándares que exige el mercado corporativo de la región”, afirmó el vicepresidente de Gtd, Manuel José Casanueva.

Además, desde la compañía informaron que Cristián Eyzaguirre Croxatto asumirá como gerente general de Gtdata.

Cabe recordar que para esta transacción, Gtd contó con la asesoría legal de Garrigues y la asesoría financiera de LarraínVial. InfraCorp fue asesorado por el estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria (PPU).