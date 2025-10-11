Click acá para ir directamente al contenido
Manuel José Casanueva y alianza de Gtd con Grupo Romero: “Tenemos un ADN de ir creciendo”

Este viernes se anunció que la firma chilena cerró un acuerdo con el conocido holding peruano para el desarrollo conjunto del negocio de data centers en Chile, Perú y Colombia. Desde Ciudad de México, el actual vicepresidente de Gtd —e hijo mayor del fundador y presidente de la compañía— entrega detalles de cómo se gestó el deal con el conglomerado peruano. Y adelanta que tienen hambre: “Las necesidades están por todos lados”.

Por: Mateo Navas García - foto: Pablina Salinas

Publicado: Sábado 11 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

