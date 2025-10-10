Gtd y peruano Grupo Romero se asocian para el desarrollo conjunto del negocio de data center en Chile, Perú y Colombia, además de expansión a otros países
InfraCorp se hará dueño del 49% de las acciones de Gtdata, la filial de Gtd que concentrará sus data centers, por el cual pagará a la fecha de cierre un total de US$ 118 millones. Gtdata contará con una red de 11 data centers interconectados.
La empresa chilena de tecnología y telecomunicaciones Gtd anunció este viernes una asociación con el peruano Grupo Romero para el desarrollo conjunto, a través de Gtdata, del negocio de data center en Chile, Perú y Colombia, además de acelerar su expansión hacia nuevos países.
Según detalló durante la noche en un hecho esencial Fernando Gana, gerente general de Gtd Grupo Teleductos, la firma celebró un contrato de compraventa y de suscripción de acciones para materializar la incorporación de Cubo BidCo SpA, sociedad gestionada por InfraCorp -plataforma de inversiones en infraestructura del Grupo Romero-, como accionista de Gtdata Holdco, la filial de Gtd que concentrará sus activos de data centers.
"Producto de esta transacción, cuyo perfeccionamiento se encuentra sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes comunes a esta clase de operaciones, InfraCorp se hará dueño del 49% de las acciones de Gtdata, por el cual pagará a la fecha de cierre un total de US$ 118 millones sin perjuicio de eventuales ajustes", informó.
"Una vez perfeccionada la transacción, lo cual será oportunamente informado a esta Comisión, ésta afectará positivamente los resultados de la Sociedad, lo cual a esta fecha no es posible cuantificar", agregó.
En un comunicado tras el anuncio, Gtd indicó que producto de esta asociación, Gtdata contará con una red de 11 data centers interconectados en Chile, Perú y Colombia, varios de ellos con certificación Tier III, que continuarán operando bajo los estándares de Gtd.
“Esta asociación nos permitirá acelerar nuestro plan de crecimiento, acompañar los desafíos de digitalización de las empresas y convertirnos en un actor relevante en el negocio de los data centers en Latinoamérica”, señaló Manuel José Casanueva, vicepresidente de Gtd. “InfraCorp es un socio estratégico de gran prestigio, con quien compartimos el foco en calidad de servicio y visión de largo plazo”.
El mercado de data centers en la región viene creciendo a doble dígito, impulsado por la transformación digital de las compañías y la adopción masiva de tecnologías como la inteligencia artificial. De acuerdo con el '2025 Global Data Center Outlook', elaborado por JLL, se proyecta que el sector crecerá a una tasa compuesta anual (CAGR) del 15% hasta 2027, con posibilidades de alcanzar hasta un 20% en Latinoamérica, dependiendo de la disponibilidad de infraestructura y energía, lo que abre espacio para nuevas inversiones.
Detalles del proceso
InfraCorp adquirirá el 49% de participación en Gtdata Holdco, una vez aprobada la transacción por la Fiscalía Nacional Económica en Chile e Indecopi en Perú.
Por el lado de Gtd, el proceso contó con la asesoría del banco de inversión LarraínVial, liderado por José Tomás Brahm, socio de Finanzas Corporativas y con la asesoría legal de Garrigues, liderada por Jaime de Larraechea, socio de M&A. Por el lado de InfraCorp, se contó con la asesoría legal de Philipi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, liderado por Guillermo Vial, socio de Corporate M&A.
"Con este paso, Gtd refuerza su potencial para acompañar a diversas industrias en sus procesos de digitalización, entregando servicios de misión crítica con estándares de excelencia, y consolidando el desarrollo conjunto del negocio de data centers", indicó el comunicado.
