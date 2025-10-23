“La sostenibilidad financiera no existe”: Entel acusa que exceso de regulaciones ha desgastado la industria de las telecomunicaciones
El gerente general de la firma, Antonio Büchi, señaló que hoy los operadores del mercado "o quiebran o se quieren ir”.
Noticias destacadas
En la mañana de este jueves Entel celebró su Investor Day y, como es habitual, su gerente general, Antonio Büchi, dedicó algunos minutos a abordar los desafíos que enfrenta la industria, además de presentar las principales líneas estratégicas de crecimiento y las metas para cada área de negocio.
En su intervención frente a una serie de inversionistas, el ejecutivo comenzó entregando una visión crítica del sector. Según explicó, entre los años 1980 y 2010 Chile fue un ejemplo internacional en materia de modernización y competencia, donde distintos operadores se disputaban el ingreso al mercado.
Sin embargo, Büchi afirmó que en 2010 se produjo un punto de inflexión. “Se empezó a imponer una lógica distinta. Se comenzaron a implementar cargas regulatorias como si fuera un sector monopólico. Y la realidad fue que si en los primeros 20 años se peleaban por entrar, en los últimos 20 o quiebran o se quieren ir”, sostuvo.
Agregó que el país pasó de ser líder en Latinoamérica -e incluso a nivel mundial- en adopción de nuevas tecnologías, a enfrentar un escenario donde “cada paso en esa dirección es complejo”.
El ejecutivo apuntó a que las crecientes exigencias regulatorias han dificultado la posibilidad de invertir y desarrollar innovación. En ese sentido, comparó la situación de Chile y Perú -mercados donde opera Entel- con la de los países de la OCDE, donde en su mayoría existen tres operadores, mientras que en Chile hay cuatro.
Esa estructura, explicó Büchi, ha generado una presión significativa sobre el gasto de capital (Capex) de las compañías de la industria, afectando su sostenibilidad.
“Estamos en un ambiente turbulento en Chile y Perú; en este mundo de cuatro operadores es complejo. Lo que está demostrado es que en estos países, al menos de este tamaño y con esta carga, la sostenibilidad financiera no existe. Afortunadamente, hemos sido capaces de sobrevivir con retornos razonables para nuestras inversiones”, subrayó el ejecutivo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Amistad en la oficina: Chile es parte de ola en América Latina donde se valora este vínculo
Eso es lo que constató una encuesta de Randstad a más de 4 mil trabajadores de Chile, Argentina y Uruguay. De acuerdo al sondeo, un 80% de los trabajadores locales confirmó tener amigos en el trabajo.
MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.
Enel y CGE responden a gremios de la construcción y los acusan de actitud pasiva en la creación de norma de suministro eléctrico
Las distribuidoras respondieron a la consulta presentada por la ADI y la CChC ante el TDLC, asegurando que la consulta es improcedente y que debería evaluarse en la CNE o la SEC.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete