Las perspectivas de AMD no logran impresionar a los inversionistas

Advanced Micro Devices (AMD), el principal competidor de Nvidia en el mercado de chips de inteligencia artificial (IA), no logró impresionar a los inversionistas con su previsión de ingresos después de que un espectacular repunte disparara las expectativas.

Los ingresos del cuarto trimestre rondarán los US$ 9.600 millones, según informó la compañía en un comunicado este martes. Si bien los analistas habían estimado un promedio de US$ 9.200 millones, algunas proyecciones llegaban hasta los US$ 9.900 millones.

Los inversionistas han apostado fuerte por AMD tras los importantes acuerdos con OpenAI y Oracle, que planean utilizar los chips de la firma en el desarrollo de su infraestructura de computación para la IA. La esperanza es que AMD logre finalmente romper el dominio de Nvidia en el mercado de procesadores para dicha tecnología.

Pero perspectivas actualizadas indican que la rentabilidad de AMD podría llegar más lentamente de lo previsto. En ese marco, sus acciones cayeron alrededor de un 3% en el after-market de este martes.