Moody’s Ratings reafirma la clasificación de Entel y mejoró su perspectiva a "estable"

La agencia resaltó la gestión financiera y el desempeño operacional resiliente de la firma de telecomunicaciones tanto en Chile como en Perú.

Moody’s Ratings reafirmó la clasificación Baa3 de Entel y mejoró su perspectiva desde “negativa” a “estable”, destacando el liderazgo de la compañía en el mercado, su sólida gestión financiera y su desempeño operacional resiliente tanto en Chile como en Perú.

La decisión de la evaluadora de riesgos refleja, según la compañía de telecomunicaciones, "la consistente ejecución de la estrategia de Entel, enfocada en segmentos de mayor valor, control de costos y expansión en el mercado hogar, factores que han permitido mantener resultados estables en un entorno competitivo".

"Esta evaluación reafirma la solidez de nuestro modelo de negocios, la disciplina financiera y la capacidad de adaptación de Entel frente a los desafíos del sector. Seguiremos avanzando con una mirada de largo plazo, centrados en brindar la mejor conectividad a las personas y empresas en Chile y Perú”, señaló Marcelo Bermúdez, CFO de Entel.

​La agencia destacó, además, la reducción de la deuda y la mejora del perfil financiero de la compañía. En los últimos dos años, Entel ha ejecutado importantes pagos y refinanciamientos de pasivos, lo que ha disminuido su apalancamiento —de 3,3 veces en 2023 a 2,8 veces en junio de 2025— y extendido sus vencimientos de deuda hasta 2028.

​Moody’s, una de las principales agencias internacionales de calificación crediticia, encargada de evaluar la solidez financiera y la capacidad de las empresas y gobiernos para cumplir con sus obligaciones, proyecta que la compañía mantendrá un ratio de deuda ajustada cercano a 2,5 veces hacia fin de año y márgenes Ebitda de alrededor de 30% en los próximos dos años.

La agencia concluyó que la perspectiva “estable” refleja menores riesgos de ejecución y un entorno macroeconómico más favorable en los mercados donde opera Entel, lo que respalda su capacidad para mantener una posición financiera sólida y generar flujos positivos a partir de 2025.