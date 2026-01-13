Suprema acredita competencia desleal de Entel contra WOM, pero descarta indemnización de $ 2.200 millones
El máximo tribunal ratificó la infracción, pero revocó la condena que obligaba a Entel a pagar millonario monto al no probarse el daño.
Noticias destacadas
La Corte Suprema falló a favor de WOM en la disputa que esta firma tiene con Entel por prácticas comerciales y determinó que la compañía de los grupos Matte y Hurtado "incurrió en competencia desleal".
Pero Entel quedó exenta de la condena de $ 2.200 millones que la Corte de Apelaciones había decidido en 2023, debido a que el máximo tribunal estimó que "no existe en la causa prueba idónea y suficiente para inferir el impacto sufrido por la demandante en el aspecto reclamado".
La instancia judicial señaló, en concreto, que Entel infringió los artículos 3° y 4° letras b), c) y e) de la Ley N° 20.169 y concluyó que esta compañía difundió información falsa o incorrecta capaz de inducir a error a los consumidores, emitió afirmaciones susceptibles de afectar la reputación de un competidor y realizó comparaciones comerciales sin respaldo verificable.
El caso se originó a inicios de 2018, cuando ejecutivos de Entel ofrecieron a clientes de WOM portar sus líneas con un descuento de 50% en el cargo fijo, mientras que a clientes de otras compañías se les ofrecía sólo un 10%.
En cuanto a la revocación de la indemnización de los $ 2.200 millones, el máximo tribunal declaró que "no existe en la causa prueba idónea y suficiente para inferir el impacto sufrido por la demandante en el aspecto reclamado, sin que ello pueda desprenderse únicamente de la infracción a las normas sobre competencia desleal".
Desde Entel indicaron que "respecto del fallo es relevante destacar que se acogen parcialmente los argumentos de Entel y se rechazan los recursos interpuestos por WOM, no dando lugar a la indemnización de perjuicios solicitada por falta de prueba suficiente".
Esta compañía de los grupos Matte y Hurtado dice que "se hace presente, además, que Entel mantiene una demanda en curso en contra de esa compañía, ingresada en el año 2019, por prácticas reiteradas de competencia desleal, que esperamos tenga pronta resolución por parte de los Tribunales Superiores de Justicia y sea favorable a los intereses de Entel".
De acuerdo con la normativa sobre competencia, una vez que el fallo quede firme, el tribunal debe entregar los antecedentes del caso a la Fiscalía Nacional Económica (FNE). A partir de eso, el Fiscal Nacional Económico tiene facultad para evaluar la presentación de un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC)
Esto abre la puerta a que la FNE evalúe eventuales sanciones ante el TDLC en un plazo de dos años, con multas que pueden llegar hasta 1.000 UTM.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras 15 años de espera, histórico proyecto de Viaducto Chacabuco anunció entrega para fines de junio
Con un accidentado desarrollo y varios aplazamientos, su esperada inauguración le corresponderá ahora al próximo gobierno de José Antonio Kast. La obra, que completó 80% de avance, representa una inversión de $ 28 mil millones.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
Zoltan Istvan, escritor y fundador del Partido Transhumanista: “Probablemente dejaremos de envejecer en 10 años”
El candidato a gobernador de California y promotor del transhumanismo dijo que la edición genética, la IA y los implantes marcarán la próxima fase de la evolución humana, con terapias para frenar el envejecimiento y mejoras corporales.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete