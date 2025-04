Enami en busca de los US$ 1.400 millones para Paipote 2.0: “Esta fundición es buen negocio económico para Chile”

Rumbo a Brasil partieron este lunes los altos mandos de la Enami, no sólo como parte de la delegación que acompaña al Presidente Gabriel Boric en su visita de Estado, sino que también para reunirse con posibles financistas de su proyecto de US$1.400 millones: la modernización y reapertura de la fundición Hernán Videla Lira, más conocida como Paipote.

En el marco del road show internacional de la estatal para conseguir financiamiento, los gerentes Ariel Azar (Administración y Finanzas), Rodrigo Hernández (Comercial) y el coordinador del proyecto, Armando Valenzuela, se reunirán en Sao Paulo con bancos, instituciones financieras y la asociación de productores de automóviles.

“Hay que avanzar en fundiciones del Siglo XXI y Paipote va a funcionar de una manera en que, hasta ahora, no hay ninguna otra fundición en Chile con estas características”, sostuvo Iván Mlynarz.

“El eje clave es mostrar que la iniciativa tiene resultados económicamente positivos, que ambientalmente es muy distinto a lo que estábamos desarrollando y que abre un potencial de cobre refinado en el continente bien importante”, contó a DF el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz.

El nuevo complejo -que incluye también una nueva refinería y una planta de metales nobles que extraerá oro, plata y otros elementos traza recuperables- tendrá una capacidad de procesamiento de 850 mil toneladas anuales de concentrado de cobre, con una producción de 240 mil t/a de cátodos.

Tras 72 años, Paipote suspendió temporalmente sus operaciones en febrero de 2024 y desde noviembre el proyecto 2.0 se encuentra en evaluación ambiental.

“Hay que avanzar en fundiciones que tengan condiciones ambientales del Siglo XXI. Esta fundición es de otra categoría y va a funcionar 20, 35, 30 años de una manera en que hasta ahora no hay ninguna otra fundición en Chile con estas características”, enfatizó Mlynarz.

Interés y optimismo

“Alta expectación” hay entre los interesados, según Mlynarz. “Hay un abanico de actores que han manifestado interés en financiar el proyecto”: desde empresas que buscan garantizar su abastecimiento de cobre futuro, bancos internacionales, bancos de exportación-importación y hasta organismos multilaterales. Tres reputadas entidades han ofrecido ser los asesores financieros.

“Estamos optimistas, porque el cobre es un mineral crítico y somos el único proyecto -de fundición- en América del Sur que se está tramitando ambientalmente y que cuenta con una ingeniera de factibilidad con resultados económicamente positivos; es una combinación bien interesante para el momento que está viviendo el mundo”, expresó.

Respecto al beneficio para Chile, apuntó al no estar anclados a la fundición de Asia y al que “si uno es productor de concentrado, también debería ser capaz de fundir para ser vendedor de cátodos”.

El mecanismo de financiamiento aún no está definido, pero Mlynarz dice que lo más probable es que sea una combinación entre emisiones de bonos y otros. La estatal mantendrá el 100% de la propiedad y espera levantar el capital entre agosto y septiembre.

- ¿Cuándo iniciaría Paipote 2.0?

- Deberíamos empezar las obras este verano y la fundición estaría operativa en cuatro años más (2030), así que le correspondería al final del próximo gobierno cortar la cinta.

-¿Teme que un nuevo gobierno cambie los planes?

- No, hemos demostrado que la fundición es un buen negocio económico y vamos a mostrar que tenemos un proyecto medioambientalmente responsable. Por lo tanto, es difícil pensar que un gobierno vaya a paralizar una obra que es un buen negocio para Chile.

Brasil: socio clave

El gigante sudamericano es el principal comprador de cobre refinado de Enami, representando un 42% de sus ventas. Otro de los objetivos del viaje es ampliar dicho mercado.

“Estamos explorando con la Asociación de Productores de Automóviles aumentar los lazos comerciales, dado que la transición energética lleva a que los vehículos necesiten más cobre”, dijo Mlynarz.

El futuro Corredor Bioceánico que unirá el Atlántico con el Pacífico no sólo es una oportunidad de crecimiento para el metal rojo de Enami, sino que también para el litio que produzca en Salares Altoandinos. “Si Brasil avanza en electromovilidad, nuestro litio puede tener como destino no Asia, no EEUU, sino que directamente Sudamérica”.