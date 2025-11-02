Click acá para ir directamente al contenido
Delegados afirman que la OPEP+ acordará un ligero aumento de la producción para diciembre

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios están reanudando gradualmente la producción de 1,65 millones de barriles diarios, interrumpida hace dos años, tras haber reactivado rápidamente otra parte de la producción a principios de este año.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 2 de noviembre de 2025 a las 09:59 hrs.

