Goolsbee, de la Fed, dice que últimos datos sobre inflación en EEUU son una "mala noticia"

Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, señaló que la inflación se está acelerando incluso en los sectores de servicios, en gran medida aislados del impacto de los aranceles y del aumento de los precios del petróleo debido a la guerra con Irán respaldada por Estados Unidos.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el sábado que los datos sobre inflación de la semana pasada fueron una "mala noticia" para el banco central estadounidense, e implican que la entidad debe actuar con cautela en relación a los recortes de las tasas de interés hasta que la inflación comience a remitir.

"Tenemos que obtener alguna garantía de que vamos a volver al objetivo de inflación del 2%", afirmó Goolsbee en el programa "The Journal Editorial Report" de Fox News, refiriéndose a los datos de la semana pasada que mostraron que el índice de precios de los gastos de consumo personal, la medida de inflación preferida por la Fed, subió a una tasa anual del 3,5% en marzo.

Goolsbee señaló que la inflación se está acelerando incluso en los sectores de servicios, en gran medida aislados del impacto de los aranceles y del aumento de los precios del petróleo debido a la guerra con Irán respaldada por Estados Unidos.

La composición de la inflación ahora "no pinta bien", señaló Goolsbee, quien no tiene derecho a voto en la política de tasas este año, pero se opuso a un recorte de la Fed en diciembre debido a lo que entonces consideraba riesgos crecientes de inflación, que se han intensificado en las últimas semanas a medida que ha subido el precio del crudo.

En su reunión de la semana pasada, la Fed mantuvo estables las tasas en el 3,5% - 3,75%, con una votación de 8 a 4, la más dividida desde 1992. Tres de los votos en contra se opusieron a la formulación que indicaba que la próxima medida de la Fed sería muy probablemente una rebaja de tipos.

Goolsbee indicó que la decisión dividida pone de manifiesto las posibles complicaciones a la hora de ofrecer "orientaciones prospectivas" sobre la trayectoria de la política monetaria, lo que en este caso provocó el voto en contra de tres autoridades que apoyaron la decisión real sobre las tasas en la reunión.

Al ser preguntado sobre la decisión del actual presidente de la Fed, Jerome Powell, de permanecer como gobernador después de que el Senado confirme a su sucesor, Kevin Warsh, en las próximas semanas, Goolsbee dijo que se alegra de contar con la continua aportación de Powell y que está "entusiasmado" por la llegada de Warsh.

"Me cae muy bien (Powell). Me alegrará que pase a ocupar un puesto de gobernador, pero que siga ahí. Ha sido prudente y tiene perspicacia", dijo Goolsbee. En referencia a Warsh, comentó que está "entusiasmado con su llegada y por ver qué huella va a dejar".