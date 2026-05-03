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Goolsbee, de la Fed, dice que últimos datos sobre inflación en EEUU son una "mala noticia"

Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, señaló que la inflación se está acelerando incluso en los sectores de servicios, en gran medida aislados del impacto de los aranceles y del aumento de los precios del petróleo debido a la guerra con Irán respaldada por Estados Unidos.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 3 de mayo de 2026 a las 09:42 hrs.

FED Reserva Federal Estados Unidos inflación
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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