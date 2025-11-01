Click acá para ir directamente al contenido
La cumbre APEC concluye abogando por expandir el comercio y Chile volverá a ser sede del encuentro

En la declaración conjunta se señala que el comercio y la inversión "son vitales para el crecimiento y la prosperidad de la región de Asia-Pacífico" y los líderes se comprometen a "profundizar la cooperación económica" en el foro.

Por: EFE

Publicado: Sábado 1 de noviembre de 2025 a las 14:16 hrs.

