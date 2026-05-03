La OPEP + anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios

En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este "ajuste voluntario" se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (206.000 barriles diarios), lo que "reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado".

Representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP+, reunidos este domingo de forma telemática, anunciaron que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios (bd) a partir de junio.

En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este "ajuste voluntario" se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (206.000 bd), lo que "reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado".

Los siete países reunidos hoy son Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Argelia (todos de la OPEP) así como Rusia, Omán y Kazajistán.

"Los países seguirán supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus esfuerzos continuos por apoyar la estabilidad del mismo", señala la nota de los siete.

La subida anunciada hoy es sólo teórica, ya que los productores del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar parte de su crudo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra no resuelta entre Irán y Estados Unidos.

La próxima reunión fijada entre los siete grandes productores fue anunciada para el próximo 7 de junio, coincidiendo con una reunión del llamado 'Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto' (JMMS) de la OPEP+.

Se trata del tercer aumento consecutivo de la producción este año, anunciado solo dos días después de la salida de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y de la alianza.

En las dos reuniones anteriores de este año se pactaron subidas de 206.000 barriles diarios, por lo que el aumento de ahora parece ser el mismo, restando sólo la participación de los EAU.

Debido a la guerra de Irán y los problemas en el estrecho de Ormuz, por donde pasa un 20% del crudo exportado, la producción acumulada de países de la OPEP descendió en marzo un 27,5%.

Solo unos pocos miembros de la OPEP -en primer lugar Arabia Saudí- tienen capacidad ociosa para aumentar la producción.

Los Emiratos, que estuvieron en disputa con los saudíes durante años por las cuotas de producción, esperan poder aumentar su bombeo de los habituales 3,4 millones hasta unos 5 millones de barriles diarios una vez que la situación en el Golfo se haya estabilizado.

A diferencia de los demás países del Golfo, la economía de los EAU depende cada vez menos de los ingresos del petróleo.

Los precios del crudo subieron esta pasada semana hasta nuevos máximos en cuatro años ante la falta de acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Muchos analistas temen que en las próximas semanas se vaya a producir un serie recorte de suministros de petróleo y productos refinados, como el queroseno, lo que podría impulsar una vez más inflación en muchos países industrializados.