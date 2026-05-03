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La OPEP + anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios

En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este "ajuste voluntario" se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (206.000 barriles diarios), lo que "reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado".

Por: EFE

Publicado: Domingo 3 de mayo de 2026 a las 09:32 hrs.

OPEP petróleo rusia Estados Unidos Irán guerra
<p>La OPEP + anuncia una subida de la producción de crudo de 188.000 barriles diarios</p>

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