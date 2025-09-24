Acción de Lithium Americas salta casi 90% tras reportes de que gobierno de Trump comprará una participación en la productora de litio
Otros productores de litio, como Albemarle y Sigma Lithium, también subieron. La chilena SQM avanzaba 1,8%. Una participación de 10% en la empresa con sede en Vancouver tendría un valor aproximado de US$ 130 millones.
Las acciones de Lithium Americas subieron a un máximo desde abril este miércoles tras reportes de que la Administración Trump está buscando adquirir una participación en la compañía minera.
La Casa Blanca propuso adquirir acciones del productor canadiense de litio durante la renegociación de los términos de un préstamo de US$ 2.300 millones otorgado por el Departamento de Energía, según informó Bloomberg News el martes. Esto siguió a un informe previo de Reuters que indicaba que la administración buscaba una participación de hasta 10%.
Las acciones de Lithium Americas subieron hasta 89% en Nueva York, hasta los US$ 5,79 a las 9:35 AM, su mayor incremento intradía desde el 17 de abril. Otros productores de litio, como Albemarle y Sigma Lithium, también subieron. La chilena SQM avanzaba 1,8%. Una participación de 10% en la empresa con sede en Vancouver tendría un valor aproximado de US$ 130 millones, según el precio de la acción del miércoles.
La adquisición de una participación accionaria en Lithium Americas sería el ejemplo más reciente de la intervención de la administración Trump en la economía estadounidense para acelerar el desarrollo de las cadenas de suministro locales de minerales críticos. La compañía está detrás del proyecto Thacker Pass en Nevada, que se perfila como una importante fuente de litio en una industria nacional que produce solo pequeñas cantidades de este metal, estratégico para la producción de baterías.
En respuesta a los informes de los medios, Lithium Americas dijo en un comunicado que está en conversaciones con el Departamento de Energía y el socio de empresa conjunta General Motors Holdings sobre "posibles condiciones adicionales" relacionadas con el primer retiro del préstamo.
La financiación se extendió durante la administración Biden para el desarrollo de Thacker Pass y es posible que sea necesario suspender el proyecto si no se logra un acuerdo para renegociar los términos del paquete.
"El incentivo para tomar participaciones de capital parece significativamente mayor que retirar la financiación", dijo el analista de Jefferies Laurence Alexander en una nota enviada por correo electrónico.
