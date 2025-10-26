Medios argentinos posicionan a José Luis Daza como nuevo secretario de Finanzas del gobierno de Milei
El economista chileno y actual viceministro de Economía argentino ha ganado influencia en el Gobierno trasandino.
El economista José Luis Daza podría dar un salto dentro del gobierno argentino de Javier Milei. Y es que medios argentinos aseguran que llegaría a la secretaría de Finanzas, operación que se concretaría tras las elecciones legislativas de este domingo al otro lado de la cordillera.
El movimiento se da tras la salida de Cancillería de Gerardo Werthein, por lo que ese cupo sería llenado por el economista Pablo Quirno, quien se desempeña actualmente en el cargo que podría ocupar Daza.
El economista chileno y actual viceministro de Economía argentino ha ganado influencia en el Gobierno trasandino, ya que juega un rol clave en la relación con el FMI, en la difícil atracción de los desconfiados inversionistas extranjeros y en la comunicación de las políticas económicas que impulsa el Presidente Milei.
Salida de Werthein
El canciller argentino, Gerardo Werthein, presentó su renuncia al cargo ante el Presidente Javier Milei, tras días de incertidumbre sobre su futuro y sin que el Gobierno dijera nada al respecto.
Medios locales especulan que su salida sería después de las elecciones de medio término que se celebrarán este domingo, luego que Milei adelantara una reestructuración de gabinete.
Werthein había sido cuestionado por una parte del Ejecutivo libertario después de la reunión de Donald Trump con Milei en la Casa Blanca la semana pasada, en la que el mandatario estadounidense condicionó la ayuda financiera al resultado electoral de este 26 de octubre. Entonces, Trump aseguró que su administración no iba a "perder el tiempo" con el país si el partido de Milei no gana los comicios
