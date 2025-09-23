Powell insiste en situación complicada del mercado laboral, pero evita dar señales de nuevos recortes a la tasa de interés

“Los riesgos a corto plazo para la inflación están inclinados al alza y los riesgos para el empleo a la baja: una situación complicada”, dijo el presidente de la Fed, durante un evento en Rhode Island. “No hay un camino libre de riesgos”, advirtió.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que las perspectivas para el mercado laboral y la inflación enfrentan riesgos, reiterando su visión de que los responsables de la política monetaria tendrán un camino difícil por delante al evaluar más recortes de tasas de interés.

“Los riesgos a corto plazo para la inflación están inclinados al alza y los riesgos para el empleo a la baja: una situación complicada”, dijo Powell el martes en declaraciones preparadas para un evento en la Cámara de Comercio de Greater Providence, en Rhode Island. “Los riesgos de dos lados significan que no hay un camino libre de riesgos”.

Powell no ofreció pistas sobre si podría apoyar un recorte de tasas en la próxima reunión de la Fed, en octubre.

Sus comentarios se asemejan a los que formuló en la conferencia de prensa del 17 de septiembre, después de que la Reserva Federal redujera la tasa de referencia a un rango de 4%-4,25%, la primera rebaja de 2025. En esa ocasión, Powell describió la medida como un “recorte de manejo de riesgos” orientado a responder a las crecientes señales de advertencia en el mercado laboral.

Datos recientes, junto con revisiones de cifras anteriores, han apuntado a una fuerte desaceleración en la creación de empleo. Ese proceso se ha visto complicado por la caída en la oferta de mano de obra en medio de la intensificación de las políticas de control migratorio del presidente Donald Trump.

“Ha habido una marcada desaceleración tanto en la oferta como en la demanda de trabajadores: un desarrollo inusual y complejo”, dijo Powell. “En este mercado laboral menos dinámico y algo más débil, los riesgos a la baja para el empleo han aumentado”.

Atentos a la inflación

Aun así, Powell insistió este martes en que la Fed debe mantenerse atenta a la posibilidad de que los aranceles de Trump provoquen efectos inflacionarios persistentes.

Señaló que los aumentos arancelarios probablemente tarden en transmitirse a través de las cadenas de suministro, lo que resultará en un incremento único en el nivel de precios que podría extenderse por varios trimestres. Agregó que los precios de bienes son los que están impulsando un repunte de la inflación.

“Los nuevos datos y las encuestas sugieren que esos aumentos de precios reflejan en gran medida aranceles más altos y no presiones más amplias”, dijo Powell.

El desafío para la Fed se refleja en la amplia gama de opiniones entre los funcionarios sobre la mejor trayectoria para las tasas de interés. En las proyecciones trimestrales actualizadas tras la reunión de la semana pasada, los miembros del banco central estimaron dos recortes adicionales de un cuarto de punto este año, según la mediana.

Pero varios también contemplaron un recorte adicional o incluso ninguno en 2025. Algunos siguen defendiendo un enfoque cauteloso respecto de nuevos recortes de tasas, dado que la inflación aún está por encima de la meta de 2% de la Fed.

Otros han puesto mayor énfasis en el mercado laboral. La gobernadora Michelle Bowman dijo que los funcionarios deberían actuar con decisión para bajar las tasas de interés a medida que se debilita el mercado laboral y advirtió que la Fed corre el riesgo de quedarse atrás. Stephen Miran, el miembro más reciente de la Junta de Gobernadores, ha adoptado una posición minoritaria al pedir fuertes recortes durante lo que resta del año.

Presiones a la Fed

Trump, quien nombró tanto a Bowman como a Miran, ha ejercido fuerte presión sobre Powell y la Fed para que reduzcan las tasas de manera drástica. El presidente también busca la destitución de la gobernadora Lisa Cook. La Corte Suprema deberá emitir un veredicto sobre esto, que tendrá implicaciones sobre la capacidad del banco central para fijar la política monetaria libre de influencia política.

Powell dijo este martes que la crisis financiera de 2008-09 y la pandemia dejaron cicatrices “que estarán con nosotros durante mucho tiempo”.

“En las democracias de todo el mundo, la confianza pública en las instituciones económicas y políticas ha sido desafiada”, afirmó. “Quienes estamos en el servicio público en este momento debemos concentrarnos firmemente en cumplir nuestras misiones lo mejor posible, en medio de mares agitados y poderosos vientos en contra”.