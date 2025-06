Sábado en EEUU: parada militar, cumpleaños de Trump y el llamado a protesta de la heredera de Walmart

La Casa Blanca afirmó que la conmemoración del aniversario 250 del Ejército no se vinculará al natalicio del mandatario, pero adversarios políticos acusan una “glorificación personal”. El mismo día, se cuentan por miles las convocatorias a manifestarse en contra de las deportaciones masivas en todo el país.

En Estados Unidos se anticipa un agitado sábado. El 14 de junio, Washington D.C. recibirá en sus calles a la primera parada militar en más de tres décadas, en ocasión del aniversario 250 del Ejército de ese país. Coincidencia para algunos, planificación para otros, el evento tiene lugar el mismo día del cumpleaños 79 del Presidente y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de esa nación, Donald J. Trump.

Como si esto un fuera poco, las espontáneas protestas contra las políticas migratorias de la Casa Blanca, que surgieron en Los Ángeles y luego se propagaron en diversos centros urbanos del país, tienen una manifestación programada para el mismo día, bajo la consigna No Kings (No a los reyes, en español), aludiendo al mandatario.

“Movilízate”

Para esta importante ocasión, la ciudadanía descontenta consiguió una destacada aliada. Se trata de Christy Walton, heredera del imperio Walmart que el pasado domingo pagó un aviso a página completa en The New York Times en cuyo encabezado se lee, justamente, No Kings.

La viuda de John T. Walton, con una fortuna que asciende a US$ 19.300 millones según Forbes, tomó distancia del tradicional respaldo familiar al Partido Republicano que inició con su suegro y fundador del supermercadista, Sam Walton, y con el cual comulgan sus cuñados Jim y Rob Walton. Con donaciones a distintas cartas demócratas, su cuñada Alice Walton, era la única disidente, hasta ahora.

“Movilízate”, se lee en el segundo renglón del anuncio, donde procede a enumerar consignas como “Somos quienes protegen y defienden la Constitución” y “Somos quienes respetan a nuestros vecinos y socios comerciales, para finalizar señalando: “Somos el pueblo de los Estados Unidos de América. El honor, la dignidad y la integridad de nuestro país no están en venta. Nuestro gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Parada en la mira

Se trata de un ingrediente adicional para un presumiblemente agitado sábado, que en Washington se prepara para el gran desfile militar.

De acuerdo con Reuters, para la jornada se movilizará a Washington un total de 6.500 soldados, 150 vehículos y 50 aeronaves.

La agencia también detalla que el desfile contará con más de 25 tanques M1 Abrams, 28 vehículos blindados Stryker, cuatro piezas de artillería autopropulsadas Paladin y cañones M777 y M119. En el sobrevuelo participarán helicópteros Apache, Black Hawk y Chinook, así como aviones históricos como el bombardero B-25 y el caza P-51 Mustang, ambos de la Segunda Guerra Mundial. También desfilarán 34 caballos, dos mulas y un perro.

Y aunque la Casa Blanca ha insistido en que el evento no se vinculará con el cumpleaños de Trump, los incrédulos abundan. “Esto es Trump. Todo se trata de su ego y de convertirlo todo en ‘él’, lo cual es una falta de respeto hacia el Ejército”, afirmó el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado.