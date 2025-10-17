Trump admite que altos aranceles a China “no son sostenibles” y eventualmente comenzarán a afectar a la economía de EEUU

A pocos días de una posible reunión con su par chino, el mandatario estadounidense envió una señal de acercamiento a Beijing. "Creo que vamos a estar bien con China, pero tenemos que llegar a un acuerdo justo. Tiene que ser justo".

El presidente Donald Trump dijo que los altos aranceles con que ha amenazado a China no son viables, mientras se intensifican las tensiones entre las dos mayores economías mundiales antes de una reunión cara a cara prevista con su homólogo Xi Jinping.

“No es sostenible”, afirmó Trump en una entrevista con Fox Business, un fragmento de la cual se emitió este viernes, cuando se le preguntó si los aranceles que ha amenazado con imponer a China podrían mantenerse sin afectar significativamente la economía. “Pero esa es la cifra, probablemente no, ya sabes, podría mantenerse, pero me obligaron a hacerlo”, añadió.

La disputa arancelaria entre Washington y Beijing provocó que los impuestos de importación estadounidenses sobre los productos chinos aumenten hasta 145%, en un intercambio de represalias que generó temores de una recesión mundial y una interrupción en el comercio entre las dos economías. Sin embargo, los gravámenes se suspendieron en una serie de treguas de 90 días, la más reciente de las cuales expirará el 10 de noviembre, a menos que se prorrogue de nuevo.

La pausa tenía por objeto dar tiempo a Estados Unidos y China para resolver disputas más amplias sobre el comercio, pero esos esfuerzos sufrieron un revés cuando Washington amplió restricciones tecnológicas y propuso gravar a los barcos chinos que entraran en puertos estadounidenses, mientras Beijing respondió con controles más estrictos a la exportación de tierras raras.

La semana pasada, Trump amenazó con aplicar un arancel adicional de 100% a los productos chinos a partir del 1 de noviembre y planteó la idea de cancelar la reunión prevista con Xi, que se esperaba que se celebrara al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, a finales de este mes.

“Me llevo muy bien con él”, dijo Trump sobre Xi en la entrevista. "Creo que vamos a estar bien con China, pero tenemos que llegar a un acuerdo justo. Tiene que ser justo", añadió.

Al abordar las tensiones entre EEUU y China, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, declaró el viernes a Fox Business que tenía “mucha confianza” en que Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “serán capaces de reunirse con los chinos y lograr que esto vuelva a ser beneficioso para ambos países”.