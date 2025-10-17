Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

Trump admite que altos aranceles a China “no son sostenibles” y eventualmente comenzarán a afectar a la economía de EEUU

A pocos días de una posible reunión con su par chino, el mandatario estadounidense envió una señal de acercamiento a Beijing. "Creo que vamos a estar bien con China, pero tenemos que llegar a un acuerdo justo. Tiene que ser justo".

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 17 de octubre de 2025 a las 12:00 hrs.

aranceles China Estados Unidos Trump Guerra Comercial
<p>Trump admite que altos aranceles a China “no son sostenibles” y eventualmente comenzarán a afectar a la economía de EEUU</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

La molestia del comercio con Boric: “Su ausencia no solo se siente como un desaire institucional. Es una señal preocupante"
2
Mercados

Bancos, aseguradoras y cooperativas suben el tono y critican la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas
3
Señal DF

Las tres acciones chilenas “en oferta” de cara al próximo año
4
Señal DF

Quiénes son los hombres a la cabeza de PriceSmart en Chile
5
Mercados

AFP aumentan exposición a Latam tras salida de fondos acreedores y podrían retornar al directorio en 2026
6
Mercados

Presidenta de la CMF hace llamado a la industria de fondos: “Deben subir los estándares de gestión de riesgo”
7
Economía y Política

El oficio clave que emitió el SII para aplicar el convenio que evita la doble tributación con Estados Unidos
8
Empresas

La venta de Minera Tres Valles desata crudo intercambio de querellas penales entre abogados chilenos y fondos europeos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete