Trump anuncia alza del 10% de los aranceles a Canadá por publicidad en final del béisbol
"Debido a su grave tergiversación de los hechos, y acto hostil, estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10% más de lo que están pagando ahora", escribió.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que estaba subiendo los aranceles a Canadá un 10% "más de lo que están pagando ahora", apenas dos días después de poner fin a las conversaciones comerciales con Ottawa por lo que dijo que era una publicidad engañosa.
Trump anunció los aranceles más altos en una publicación de Truth Social el sábado, en referencia a un anuncio emitido por el Gobierno de la provincia canadiense de Ontario con un video del fallecido presidente Ronald Reagan, un icono republicano, diciendo que los aranceles causan guerras comerciales y desastres económicos.
El anuncio ya llevaba varios días en antena antes de que Trump reaccionara a él el jueves por la noche.
El primer ministro de Ontario, Doug Ford, había dicho el viernes que, tras mantener conversaciones con el primer ministro canadiense, Mark Carney, Ontario pondría en pausa la campaña publicitaria estadounidense el lunes para que puedan reanudarse las conversaciones comerciales.
El anuncio se emitió el viernes durante la retransmisión del primer partido de las Series Mundiales de las Grandes Ligas de Béisbol, en el que los Toronto Blue Jays se enfrentan a Los Angeles Dodgers.
"Su Anuncio debía ser retirado inmediatamente, pero lo dejaron correr anoche durante la Serie Mundial, sabiendo que era un fraude", publicó Trump.
Trump publicó el mensaje mientras se encontraba a bordo del Air Force One de camino a Malasia, la primera escala de un viaje por Asia Oriental que se centrará en gran medida en cuestiones comerciales.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, había dicho el viernes que Canadá estaba dispuesta a reanudar las conversaciones comerciales con Estados Unidos.
El Departamento de Comercio estadounidense, la Casa Blanca y la oficina de Carney no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
No estaba claro qué bienes se verían afectados por los aranceles recién anunciados por Trump.
La mayoría de las exportaciones canadienses a Estados Unidos están exentas de aranceles debido al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) que se firmó durante el primer mandato de Trump.
