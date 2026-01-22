Acciones de Intel se desploman tras afirmar que las restricciones de la cadena de suministro limitarán su crecimiento

Las acciones de Intel cayeron más de 6% este jueves después de que el fabricante estadounidense de chips entregara una proyección de ingresos débil, citando restricciones en la cadena de suministro “a nivel de industria” que están frenando su crecimiento.

La compañía, con sede en Santa Clara, California, informó que los ingresos bajaron 4% hasta US$ 13.700 millones en el trimestre cerrado a fines de diciembre frente al año anterior, ligeramente por encima de las expectativas de Wall Street de US$ 13.400 millones recopiladas por Visible Alpha.

Pero Intel dijo que esperaba entre US$ 11.700 millones y US$ 12.700 millones de ingresos para el trimestre que termina en marzo, con un punto medio por debajo de los US$ 12.600 millones que anticipaba Wall Street.

David Zinsner, director financiero de Intel, dijo que la empresa estaba enfrentando “escasez de suministro a nivel de industria”.

El director ejecutivo Lip-Bu Tan señaló que la compañía estaba “trabajando agresivamente para aumentar la oferta y satisfacer la fuerte demanda de los clientes” y celebró el lanzamiento de su nuevo chip para computadores personales como un “hito importante”.

Las acciones de Intel, que se han disparado casi 150% en el último año tras el respaldo del Presidente Donald Trump, recibieron impulso este mes por el lanzamiento de los nuevos chips para PC “Panther Lake”. El papel cayó en las operaciones posteriores al cierre en Nueva York.

En ese momento, Trump elogió a Tan, celebró el lanzamiento y dijo que el gobierno ya había obtenido “decenas de miles de millones de dólares” gracias a la participación del 10% que acordó tomar en Intel en agosto.

Sin embargo, el fabricante de chips enfrenta presión para dar vuelta su negocio de manufactura después de invertir miles de millones de dólares en un esfuerzo por atraer a grandes clientes como Apple y Nvidia para que se alejen de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Nvidia realizó el año pasado una inversión de US$ 5 mil millones en Intel.

El negocio de foundry de Intel registró US$ 4.500 millones de ingresos, ligeramente por encima de los US$ 4.200 millones esperados. El grupo reportó una pérdida neta de US$ 591 millones en el trimestre de diciembre, peor que las estimaciones de consenso.

La división de productos de Intel -que incluye su negocio de chips para PC y su negocio tradicional (no IA) de chips para centros de datos, y que representa la mayor parte de sus ingresos- reportó US$ 12.900 millones en ingresos del trimestre, por encima de los US$ 12.700 millones que habían proyectado los analistas. Aun así, sigue enfrentando dura competencia en el diseño de chips para PC por parte de empresas como AMD y Qualcomm.