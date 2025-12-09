China se prepara para limitar el acceso a los chips H200 de Nvidia a pesar de la aprobación de exportación de Trump

Las discusiones entre reguladores surgen mientras Beijing busca alcanzar la autosuficiencia en la producción de semiconductores.

Beijing se prepara para limitar el acceso a los avanzados chips H200 de Nvidia, pese a la decisión de Donald Trump de permitir la exportación de esta tecnología a China, mientras el país avanza para lograr la autosuficiencia en la producción de semiconductores.

Según dos personas con conocimiento del asunto, los reguladores en Beijing han estado discutiendo formas de permitir un acceso limitado al H200, la segunda generación más avanzada de chips de inteligencia artificial (IA) de Nvidia.

Los compradores probablemente tendrían que pasar por un proceso de aprobación, dijeron las personas, presentando solicitudes para comprar los chips y explicando por qué los proveedores locales no pueden cubrir sus necesidades.

Aún no se había tomado una decisión final, agregaron.

El lunes, Trump dijo en una publicación de Truth Social que le había comunicado al presidente chino Xi Jinping que Estados Unidos permitiría a Nvidia “enviar sus productos H200 a clientes aprobados en China... bajo condiciones que permitan mantener una fuerte Seguridad Nacional. ¡El presidente Xi respondió positivamente!”.

Trump añadió que “el 25% será pagado a Estados Unidos”, sin entregar detalles del acuerdo.

Prohibición

Los envíos a China de los chips H200 de Nvidia y otros procesadores avanzados cruciales para el desarrollo de IA habían sido prohibidos bajo el gobierno de Biden debido a preocupaciones de que pudieran utilizarse en aplicaciones militares.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha estado presionando para que se levante la prohibición, mientras que quienes apoyan las exportaciones argumentan que ayudarían a Estados Unidos al hacer que China dependa de tecnología estadounidense.

China ha utilizado la prohibición para impulsar a los fabricantes de chips locales a desarrollar productos que compitan con Nvidia. Las medidas incluyen intensificar los controles aduaneros de importación de chips y ofrecer subsidios energéticos a centros de datos que utilicen chips domésticos.

Los dos reguladores a cargo de la campaña de años de Beijing por la independencia en semiconductores -la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT)- podrían aplicar otras medidas para asegurar la competitividad de los chips locales, dijeron las fuentes, incluyendo prohibir que el sector público chino compre el H200.

El regreso de los chips avanzados de Nvidia sería bien recibido por gigantes tecnológicos como Alibaba, ByteDance y Tencent, que han estado utilizando más chips chinos para algunas funciones básicas de IA, pero que aún prefieren los productos de Nvidia por su mayor rendimiento y mantenimiento más sencillo.

Muchos de ellos están entrenando sus modelos de IA en el extranjero para acceder a chips de Nvidia que están prohibidos en China.

Chip H20

Si bien Trump ha señalado su aprobación para exportar los chips avanzados de Nvidia a China, enfrenta oposición en el Congreso. Un grupo de senadores estadounidenses ha introducido legislación que impediría al gobierno aprobar exportaciones de chips, incluyendo el H200, a China por 30 meses.

Washington también podría adoptar un proceso de aprobación que permita la venta de chips H200 solo a empresas que considere “seguras”, dijeron las personas familiarizadas con el asunto.

Nvidia ya fue autorizada a exportar el H20, una versión reducida del H200 creada específicamente para China, luego de que la compañía acordara en agosto pagar al gobierno estadounidense el 15% de sus ingresos por ventas de chips en China.

Sin embargo, Beijing ha restringido el acceso de empresas tecnológicas al H20, argumentando que el rendimiento del chip no es significativamente mejor que el de alternativas chinas.

En respuesta a la publicación de Trump en Truth Social, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, dijo: “China ha abogado consistentemente por que China y Estados Unidos alcancen beneficios mutuos y resultados ganar-ganar mediante la cooperación”.

La NDRC y el MIIT no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.