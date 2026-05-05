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Coinbase recortará el 14% de su personal por el impacto de la IA y la volatilidad del mercado

El CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas dijo que la tecnología está acelerando sus procesos, lo que implica que se necesitan menos empleados.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 5 de mayo de 2026 a las 08:21 hrs.

IA Inteligencia Artificial criptoactivos criptoexchange Criptomonedas
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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