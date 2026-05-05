Coinbase recortará el 14% de su personal por el impacto de la IA y la volatilidad del mercado
El CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas dijo que la tecnología está acelerando sus procesos, lo que implica que se necesitan menos empleados.
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La plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase planea recortar el 14% de su fuerza laboral, citando el impacto de la inteligencia artificial (IA) y la caída del mercado de activos digitales.
El director ejecutivo, Brian Armstrong, señaló el martes que la IA está acelerando los procesos, lo que significa que se requerirán menos empleados para operar el negocio. “Durante el último año, he visto a ingenieros usar IA para entregar en días lo que antes le tomaba semanas a un equipo”, agregó en una publicación en X.
Coinbase, que cotiza en EEUU, es una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo, pero ha enfrentado dificultades durante el último año debido a la caída de los precios de los activos digitales en medio de un prolongado retroceso del mercado cripto.
Armstrong indicó que el negocio de Coinbase “sigue siendo volátil de un trimestre a otro” y que el grupo necesita reducir costos para “salir de este período más ágil, rápido y eficiente”.
Las acciones de Coinbase subieron un 4% en las operaciones previas a la apertura del martes, pero han caído un 14% desde el inicio del año.
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