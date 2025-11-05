El jefe de Sequoia, Roelof Botha, deja la firma de capital de riesgo de Silicon Valley

El mandato de Roelof Botha también ha estado marcado por conflictos entre figuras senior de la firma. Foto: Bloomberg

Alfred Lin y Pat Grady asumirán el liderazgo tras un período turbulento para el grupo.

Roelof Botha, quien ha dirigido Sequoia Capital desde 2022, dejará su cargo como socio director de la firma tras un período de agitación en una de las principales firmas de inversión de Silicon Valley.

Botha entregará la gestión del grupo a sus lugartenientes Alfred Lin y Pat Grady, aunque permanecerá como asesor y conservará sus cargos en los directorios, informó la compañía.

El cambio de liderazgo ocurre después de unos años turbulentos para Sequoia. Desde que Botha asumió la dirección hace tres años como “principal custodio”, el grupo se retiró de sus operaciones en China e India. El mandato del ejecutivo sudafricano también ha estado marcado por choques entre altos directivos de la firma.

La reciente salida de la directora de operaciones de Sequoia, Sumaiya Balbale, fue precipitada por publicaciones en redes sociales de Shaun Maguire, un socio destacado de la firma, que ella consideró islamófobas, según informó el Financial Times.

Botha y Matthew Miller, exsocio de la firma, también se vieron envueltos el año pasado en un enfrentamiento con el exjefe de Sequoia, Michael Moritz. Miller, con el respaldo de Botha, intentó remover a Moritz de su puesto en el directorio de la empresa sueca de tecnología financiera Klarna.

Ambos finalmente cambiaron de rumbo: Botha terminó apoyando a Moritz, mientras Miller dejó la firma para crear su propio fondo.

Botha, de 52 años, consiguió su primer empleo gracias a Elon Musk y forma parte de la llamada “PayPal mafia”, un grupo de exempleados de la compañía de pagos que luego se convirtieron en algunos de los inversores y fundadores más prominentes de Silicon Valley. El grupo también incluye al CEO de Tesla, Peter Thiel y David Sacks, actual “zar” de inteligencia artificial y criptomonedas de Donald Trump.

Fundada en 1972, Sequoia es una de las firmas de capital de riesgo más exitosas de Silicon Valley. Fue una de las primeras en invertir en Google, Apple, Atari, Cisco, YouTube, Stripe y decenas de otras startups.

En una carta enviada al personal el martes, Botha escribió:

“Desde 1972, los custodios de Sequoia han traspasado la sociedad de una generación a otra cuando consideran que el equipo está preparado para el desafío. Ese momento ha llegado para mí”.

Botha dirigió las operaciones de Sequoia en Estados Unidos y Europa entre 2017 y 2022, antes de asumir la gestión global de la firma.

Lin ha codirigido el negocio de inversiones en etapas tempranas de Sequoia desde 2017, y Grady ha supervisado las inversiones en etapas avanzadas desde 2015.

“Tienen la valentía y la resiliencia necesarias para triunfar en este negocio”, escribió Botha. “No rehúyen las conversaciones difíciles y se arremangan para construir compañías, tanto junto a los fundadores como dentro de Sequoia”.