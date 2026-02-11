Heineken eliminará 6.000 empleos a nivel global ante la caída de la demanda de cerveza

La cervecera holandesa reducirá su plantilla total en aproximadamente un 7% tras la caída de los volúmenes anuales.

Heineken recortará hasta 6.000 puestos de trabajo, tanto en la industria cervecera como en puestos administrativos, durante los próximos dos años, lo que representa aproximadamente el 7% de su plantilla global, mientras la cervecera holandesa lucha contra la disminución de la demanda de cerveza.

Los recortes se derivarán del cierre de cervecerías y la consolidación que ya está en marcha en Europa, así como de la fusión de mercados más pequeños en "clústeres" para eliminar costos y centralizar las operaciones administrativas, según declaró el director financiero Harold van den Broek en una conferencia telefónica el miércoles.

"Esto realmente afecta a todos los niveles de la organización", afirmó van den Broek, añadiendo que esperaba que la IA desempeñara un papel importante en la ampliación de los servicios compartidos de la compañía.

Heineken está altamente descentralizada y se compone de múltiples empresas operativas relativamente autónomas.

Las acciones subieron más de un 4% en Ámsterdam, lo que elevó el aumento en los últimos 12 meses a casi el 15% y valoró la compañía en aproximadamente 45.000 millones de euros.

La cervecera informó que sus volúmenes de cerveza cayeron un 1,2% el año pasado en comparación con 2024, pero los ingresos netos aumentaron un 1,6% hasta los 28.900 millones de euros, impulsados ​​por el crecimiento en mercados emergentes como Nigeria, Etiopía, Vietnam e India.

Las ventas se vieron lastradas por las caídas en Europa y América, donde el volumen de cerveza vendida cayó un 3,4% y un 2,8%, respectivamente.

Heineken pronosticó un crecimiento de las ganancias mejor de lo esperado, del 4,4%, a la vez que recortó sus previsiones para el próximo año. Ahora prevé un crecimiento de las ganancias del 2% al 6% en 2026, por debajo del rango del 4% al 8% que previó para el año pasado.

El analista de Jefferies, Ed Mundy, afirmó que la nueva gama podría considerarse "ligeramente decepcionante", pero dada la transición de liderazgo, "no había ningún incentivo para establecer una meta alta".

Heineken anunció el mes pasado que el director ejecutivo, Dolf van den Brink, dimitiría en mayo tras casi seis años en el cargo, sin que se haya anunciado aún un sustituto. Den Brink dijo que dejaba su puesto en un "momento de transición lógico", mientras la empresa lanzaba su próxima estrategia quinquenal: "Es el momento adecuado para hacer un reinicio personal y profesional, pero seguramente extrañaré esta industria".