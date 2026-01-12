El CEO de Heineken dejará el cargo en medio de un difícil momento para el gigante cervecero holandés
Dolf van den Brink concluirá como director ejecutivo del grupo en mayo tras casi seis años al mando.
El director ejecutivo de Heineken, Dolf van den Brink, dejará el cargo después de casi seis años debido a que la débil demanda de los consumidores y la creciente moderación en el consumo de alcohol pesan sobre el grupo cervecero holandés.
Heineken, que produce Amstel, Birra Moretti y Cruzcampo, dijo el lunes que Van den Brink dejará la compañía a finales de mayo, tras concluir que "este es el momento adecuado para entregar sus responsabilidades".
La renuncia de Van den Brink llega en un momento difícil para Heineken y la industria del alcohol en general. Los productores de cerveza se han visto afectados por la débil demanda de los consumidores, la tendencia a la moderación en el consumo de alcohol en Occidente y la volatilidad monetaria en África, su principal mercado de crecimiento.
Se espera que en su informe de ganancias anuales del próximo mes, la cervecera informe una caída del 2% al 3% en las ventas de cerveza por volumen. La compañía anunció en su informe de resultados del tercer trimestre, publicado en octubre, que el crecimiento anual de las ganancias se situaría en el extremo inferior de su rango previsto, del 4% al 8%.
El analista James Edwardes Jones de RBC Capital dijo que no era sorprendente que van den Brink hubiera renunciado dados los retornos que había entregado a los accionistas desde su nombramiento.
"Llegó con grandes expectativas, pero Heineken no las ha cumplido", dijo, y agregó que desde junio de 2020, cuando van den Brink fue nombrado, Heineken había entregado una rentabilidad total para los accionistas de menos el 9 por ciento, por debajo de sus pares AB InBev y Carlsberg.
El presidente del consejo de supervisión de Heineken, Peter Wennink, que asumirá el cargo en abril de 2025, dijo que el consejo se embarcará en un proceso de búsqueda de un sucesor.
Simon Hales, analista de Citigroup, dijo que la falta de un plan de sucesión claro era una ruptura con la historia de Heineken y podría ser motivo de preocupación para los inversores.
En sus casi seis años como director ejecutivo, Van den Brink supervisó un período de inflación de costos histórica y aumentos de precios vertiginosos, así como un importante programa de reducción de costos y reestructuración.
Para contrarrestar la creciente tendencia a la moderación entre los bebedores de cerveza, Heineken, bajo la dirección de van den Brink, ha buscado resaltar los beneficios sociales de beber, incluso a través de una campaña publicitaria que posiciona el consumo de su cerveza como el antídoto al tiempo excesivo frente a las pantallas.
En una entrevista con el Financial Times en octubre, Van den Brink dijo que las cualidades de la cerveza como “lubricante social” deberían jugar un papel en el debate sobre los daños del alcohol.
El ejecutivo holandés lideró tres grandes adquisiciones que ampliaron la presencia de Heineken en los mercados emergentes, entre ellas la cervecera Kingfisher United Breweries en India, la sudafricana Distell, que produce Savanna, y el grupo de bebidas Fifco en América Central.
El grupo anunció el lunes que, tras consultar con la junta directiva, Van den Brink había concluido que era el momento de ceder sus responsabilidades. Permanecerá como asesor de Heineken durante ocho meses tras su salida.
“Los últimos años han estado marcados por cambios significativos a medida que Heineken avanzaba en su transformación y ahora ha llegado a una etapa en la que una transición en el liderazgo será la mejor opción para que la empresa pueda seguir ejecutando sus ambiciones a largo plazo”, afirmó el director ejecutivo.
