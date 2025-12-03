La búsqueda de cobre para impulsar el auge de la IA

Los data centers y las redes eléctricas verdes son grandes consumidores del metal rojo, pero la oferta minera se estanca y los nuevos hallazgos son escasos.

El ascensor metálico choca y traquetea durante su viaje de 10 minutos hacia el “nivel 68”, a más de 2 km bajo el matorral cercano al pueblo de Superior, en Arizona. Sus pasajeros salen a lo que se siente como una lluvia tibia, producto del agua en el área entre el nivel 68 y la superficie. Llevan cascos, botas con punta de acero y un traje de una pieza con un aparato de respiración de emergencia.

Esta es la parte más profunda de un enorme complejo ubicado en el famoso “triángulo del cobre” de Arizona, que se explota desde el siglo XIX. Resolution Copper, su dueño, ha gastado más de US$ 2 mil millones hasta ahora en desarrollar y obtener permisos. Es probable que pase otra década antes de que empiece a extraer cobre del subsuelo, y aun eso depende en parte de un fallo judicial clave esperado en 2026.

El yacimiento está ubicado bajo lo que algunos pueblos nativoamericanos consideran tierra sagrada, y las disputas legales han retrasado su avance. El proyecto “cambiaría para siempre el paisaje”, dice Terry Rambler, presidente del San Carlos Tribal Council, quien se opone. “Esta lucha no es solo por hoy, es por dentro de 100 años, por mis hijos y mis nietos.”

Pero Resolution espera que el vasto depósito produzca suficiente metal para cubrir hasta un cuarto de la demanda anual de cobre de Estados Unidos durante cuatro décadas y, económicamente, las condiciones están alineadas para una inversión tan cuantiosa.

"Nuevo oro"

La demanda por cobre está siendo impulsada por la construcción de infraestructura de red para la transición verde y por el suministro eléctrico para data centers de inteligencia artificial (IA). Estos requieren entre 27 y 33 toneladas de cobre por megavatio de potencia, según el minero Grupo México, más del doble que los data centers convencionales.

BHP, el mayor grupo minero del mundo por valor de mercado y accionista de Resolution, estimó en enero que la cantidad de cobre usada en data centers a nivel global crecerá “seis veces para 2050”.

A esto se suma la tendencia hacia el rearme global. “Una gran parte de la demanda de cobre está oculta”, dice el empresario minero Robert Friedland. “Los requerimientos militares de cobre nunca se divulgan públicamente.” Analistas de Société Générale estiman que el gasto en defensa global creció 9,4% hasta US$ 2,7 billones (millón de millones) en 2024.

Pero las minas existentes, algunas con más de un siglo, están envejeciendo y son menos productivas, mientras que los grandes depósitos sin explotar son cada vez más difíciles de encontrar. En los últimos años ha habido solo un “goteo de nuevas minas”, dice Charles Cooper, jefe de investigación de cobre en Wood Mackenzie.

La Agencia Internacional de Energía (IEA, su sigla en inglés) dijo este año que hacia 2035, la producción de minas existentes y planificadas cubrirá solo 70% de la demanda global. Los productores actuales están buscando fusiones para aumentar reservas y reducir costos.

Los analistas prevén déficits tan pronto como este año. Wood Mackenzie proyecta un déficit de 304 mil toneladas de cobre refinado en 2025, una brecha que, dice, se ampliará en 2026. “La minería es el factor que determina la velocidad de la transición energética”, sostiene Cooper.

Los precios han respondido: el cobre ha alcanzado una serie de máximos históricos desde octubre. El precio de referencia en la London Metal Exchange supera actualmente los US$ 11 mil por tonelada, comparado con unos US$ 8.500 hace dos años.

“Los déficit en el mercado de metales no pueden durar mucho”, dice Cooper, quien señala que alzas anteriores han tendido a derivar en sustitución o en mayor oferta desde otras fuentes, como chatarra. Pero observa también que los gigantes tecnológicos (“hyperscalers”) que construyen data centers son menos sensibles al precio que muchos consumidores industriales tradicionales. Ya están “superando en ofertas a los proveedores de redes en cosas como los transformadores”, afirma.

Vineet Mehra, CEO de IRH Global Trading, dice que el cobre es el “nuevo oro” y predice que los precios en niveles recientes “llegaron para quedarse”, dada la inminente desalineación entre oferta y demanda.

Prioridad para EEUU y China

Resolution también es un caso de prueba de alto perfil para la administración Trump, que busca reimpulsar el sector minero doméstico y el mes pasado añadió el cobre a una lista de minerales críticos esenciales para la economía estadounidense.

Vicky Peacey, presidenta y gerente general del proyecto, dice que la administración “ha reconocido este déficit crónico y de décadas en el cobre”, y añade que el proyecto “definitivamente” tiene apoyo bipartidista. El déficit inminente de cobre es “exactamente la razón por la que deberíamos sumar nueva oferta antes que después”.

BHP adquirió Magma Copper Company, operadora de varias minas y una fundición en Arizona, en 1996. Pero ante un ciclo bajista en el mercado del cobre, luego redujo muchas operaciones y cerró la fundición en 2003.

Al año siguiente, BHP y Rio Tinto, la minera con sede en Reino Unido que opera una de las minas de cobre más antiguas de Estados Unidos, formaron Resolution Copper para encontrar la forma de extraer las 1,8 mil millones de toneladas de cobre estimadas bajo las labores de la mina Magma.

Es uno de los mayores depósitos de cobre sin desarrollar en el mundo, pero acceder a sus reservas requerirá volar y excavar un túnel de más de 1,6 km desde el nivel 68.

El renovado impulso para una tarea tan compleja y costosa se explica en parte por el objetivo de los países occidentales de reducir su dependencia de China para una serie de metales estratégicos. Beijing no ha dudado en usar su control sobre las cadenas de suministro de minerales clave como arma en su guerra comercial con Estados Unidos.

China produce solo cerca de 9% del cobre minado a nivel mundial, pero la cifra sube a cerca de 20% al considerar los proyectos en el exterior donde tiene participación, según Benchmark Mineral Intelligence.

Al igual que en las tierras raras, su verdadero dominio del mercado del cobre está en el procesamiento. China controla cerca de la mitad de la capacidad mundial de fundición. Estados Unidos, en contraste, tiene solo dos fundiciones operativas.

China es además, por lejos, el mayor consumidor de cobre, representando cerca de 58% de la demanda de 2025, según Benchmark. La rápida expansión de su red eléctrica fue el principal motor del crecimiento de la demanda en los últimos dos años, de acuerdo con la IEA.

Pese a las conversaciones sobre una desaceleración en su crecimiento, India y otras economías asiáticas en expansión impulsarán la demanda global en los próximos años.

Riesgos de la oferta actual

Pero las mayores minas de cobre del mundo están envejeciendo, con leyes decrecientes y costos al alza. Máximo Pacheco, presidente de la estatal chilena Codelco, dice que es cada vez “más difícil y más costoso producir cobre” año a año. La incapacidad de mantener “continuidad operacional” y evitar interrupciones fue el “riesgo número uno” entre los traders y ejecutivos reunidos en Londres durante el encuentro anual de la industria en octubre, agrega Pacheco.

Este año ha habido accidentes importantes en tres de las mayores minas del mundo, incluida El Teniente de Codelco, mientras que productores como Glencore y Antofagasta, listadas en Londres, han reducido sus proyecciones de producción de corto plazo.

Estos incidentes han puesto de relieve los riesgos de depender de un puñado de mega minas. “Los riesgos de suministro global se están concentrando”, dice Ekbal Hussain, geocientífico del British Geological Survey. “Necesitamos más cobre, pero también estamos abasteciéndonos desde minas más grandes y menos numerosas”, señala, indicando que 20 minas producen cerca de un tercio del cobre global.

La mayor de ellas es Escondida, en Chile, donde BHP y Rio Tinto están invirtiendo miles de millones de dólares para mantener y aumentar la producción.

Pocos creen que mantener la producción de las minas actuales será suficiente, pero descubrir la próxima generación de Escondidas es cada vez más difícil. De los 239 depósitos de cobre descubiertos entre 1990 y 2023, solo 14 se hallaron en la última década, según la IEA.

“Las cosas fáciles en nuestra industria ya se hicieron”, dice Kathleen Quirk, CEO de la estadounidense Freeport-McMoRan. Los mineros deben explorar en zonas más remotas o más profundas. “Históricamente, siempre ha habido una larga lista de proyectos en los que la industria podía invertir globalmente, pero esa lista se ha acortado mucho”, dice Quirk. “Es una industria difícil para hacer crecer la oferta.”

Desarrollar reservas conocidas puede ser políticamente complejo y costoso. Los mineros han enfrentado resistencia de comunidades locales incluso en países como Chile, donde la minería representa cerca de 12% del PIB.

La minería de cobre demanda mucha agua, y PwC advirtió en julio que el cambio climático aumenta el riesgo de sequía en regiones clave productoras, incluido Chile.

En noviembre, CRU dijo que las mineras de cobre deben acelerar la aprobación de proyectos, advirtiendo que el mundo depende cada vez más de cantidades “sin precedentes” de cobre proveniente de minas teóricas o sin financiamiento confirmado.

¿Nuevas minas?

Hay “sorprendentemente pocas” grandes minas nuevas de cobre en el corto plazo, dice Albert Mackenzie, analista de Benchmark. Los inversionistas suelen ser poco entusiastas, agrega. “No es solo que construir una nueva mina sea difícil, es comparar qué más podrías hacer con ese dinero.”

También hay problemas en el procesamiento. En China, la construcción de nuevas fundiciones ha sido tan dramática en los últimos años que no hay suficiente mineral para alimentar todas las plantas a nivel global. Antes, los mineros pagaban a las fundiciones para procesar su mineral; ahora ocurre al revés.

Es poco probable que se abran nuevas fundiciones fuera de China en el corto plazo: son costosas de construir, demandan mucha energía y operan con márgenes estrechos.

BHP, que originalmente compró Magma en parte para acceder a su fundición San Manuel, aún no ha dicho dónde enviará su parte de los concentrados de Resolution. Rio Tinto planea usar su instalación en el vecino estado de Utah.

Quienes viven cerca de zonas con recursos no siempre quieren una mina o fundición en su patio trasero. En Serbia, la oposición persistente al proyecto de litio Jadar de Rio Tinto obligó a la empresa este año a suspenderlo, pese a haber invertido millones. En Arizona, la resistencia a Resolution ha venido de algunos sectores de la tribu San Carlos Apache, que han liderado demandas que han paralizado el proyecto.

Los dolores de cabeza que implica partir desde cero hacen que las mineras más grandes y ricas prefieran comprar activos o expandir minas existentes.

La carrera por el cobre impulsó el mayor deal minero del año: la propuesta fusión de US$ 50 mil millones entre Anglo American y Teck Resources, que tienen proyectos adyacentes en Chile. El acuerdo convertiría a Anglo Teck en el quinto mayor productor de cobre minado, según Benchmark.

También crece el interés en reciclaje, nuevas tecnologías y en extraer más metal del material antes considerado desecho.

El CEO de BHP, Mike Henry, dijo al FT este año que evaluaba reabrir minas cerradas. La compañía investiga si puede extraer metal de botaderos en Arizona, cerca de Resolution, y otras mineras como Freeport planean trabajos similares.

“Parte de lo que se extrae hoy no habría sido viable hace 10 años”, dice Mackenzie de Benchmark. Pero el alza del precio del cobre y mejor tecnología “abre la posibilidad de extender la vida útil de las minas”.

El mercado del cobre también ha sido distorsionado por los aranceles de importación de Estados Unidos, provocando que grandes volúmenes de metal refinado fueran enviados al país antes de la entrada en vigor de los gravámenes. Benchmark estima que, como resultado, el exceso de inventarios en Estados Unidos más allá de su consumo habitual supera la cantidad de cobre que usa India, el tercer mayor consumidor del mundo.

Natalie Scott-Gray, analista senior de demanda en StoneX, proyecta que hacia 2030 el mercado del cobre “entrará en un déficit estructural del que será muy difícil salir”. En ese escenario, los ganadores “serán los países que hayan acumulado inventarios” o controlen capacidad productiva.

Un mercado tan ajustado aún podría generar sorpresas por el lado de la oferta o la demanda, agrega Scott-Gray. “Pero la conclusión será precios persistentemente más altos.”