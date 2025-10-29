La lista corta de Scott Bessent para la nominación del presidente de la Reserva Federal de Trump

El mandatario estadounidense recibirá la versión definitiva de la quina que elabora el secretario del Tesoro entre el Día de Acción de Gracias y Navidad, este año.

Washington

Una lista corta de cinco candidatos que compiten para reemplazar a Jerome Powell tiene en su poder el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Con una segunda ronda de entrevistas programada para las próximas semanas, el objetivo del Gobierno de Donald Trump es un banco central de Estados Unidos más ágil y austero.

El enfoque de Bessent va más allá de desechar estándares ambientales y recortar personal, quiere que la Fed sea mucho menos activa en la gestión de la economía estadounidense y que contenga las compras masivas de deuda pública que ha realizado desde la crisis financiera de 2008. También quiere reducir la red de 12 bancos regionales que conforman el sistema de la Fed.

Su esfuerzo por corregir lo que denomina “desviación de misión” ha “hecho la conversación mucho más digerible para los mercados”, dijo Vincent Reinhart, exfuncionario de la Fed que ahora es economista jefe en BNY Investments.

El martes, Trump elogió tanto a Bessent y su capacidad para “arreglar todo” que sugirió que podría designarlo presidente de la Fed. “Él tranquiliza a los mercados; yo no tranquilizo a los mercados. A veces yo los altero”, expresó.

Las otras opciones en la carrera por el cargo están emulando el enfoque de Bessent en lo que respecta a la Fed. “Los candidatos están hablando de remodelar la estructura de gobierno de la Fed y de pasar a un banco central más pequeño y menos activo”, dijo Aditi Sahasrabuddhe, de la Universidad Brown. “Bessent parece haber llevado la conversación más allá de los llamados de Trump a tasas bajas y está más enfocado en reformar cómo la Fed hace su trabajo”.Algunos aspirantes comparten la visión de Bessent de que la expansión cuantitativa (QE) -cuando la Fed compra activos como bonos para inyectar liquidez en la economía en tiempos de estrés- está mejor orientada a combatir crisis y no debería formar parte de su arsenal habitual de política. Otros también suscriben la opinión de Bessent de que la Fed ha acaparado demasiados reflectores.

Entre el Día de Acción de Gracias y Navidad, el Tesoro planea entregar a Trump una lista corta y estos son los nombres que probablemente la integrarían.

Kevin hassett, Presidente del Consejo Económico Nacional.