Las acciones japonesas alcanzan un récord tras la aplastante victoria electoral de Sanae Takaichi

Las acciones japonesas saltaron a niveles récord después de la aplastante victoria de la primera ministra Sanae Takaichi en unas elecciones generales anticipadas, mientras los inversionistas apuestan por su visión de una nación “fuerte y próspera”.

El índice de referencia Nikkei 225 llegó a subir hasta 5,7% el lunes, superando por primera vez el nivel de 57 mil, antes de cerrar casi 4% más alto. El índice más amplio Topix también se disparó a un récord, sobrepasando los 3.800 antes de cerrar con un alza de más de 2%.

Los inversionistas dijeron que el renovado “Takaichi trade” de este lunes estuvo impulsado por la perspectiva de que la mayoría inédita de la primera ministra le permitiría implementar estímulos económicos y cumplir su promesa de impulsar la inversión corporativa en sectores tecnológicos clave.

El resultado del domingo le dio a Takaichi una supermayoría de dos tercios en la Cámara Baja, de 465 escaños, y al gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) su más grande mayoría desde su formación en 1955.

Según dos altos miembros del PLD, el resultado electoral del domingo “superó con creces” las expectativas del propio partido.

Los costos de endeudamiento de Japón subieron mientras los inversionistas se preparaban para un estallido de estímulo fiscal por parte del gobierno.

El rendimiento del bono a 10 años subió 0,06 puntos porcentuales, hasta 2,29%, volviendo a acercarse al máximo de enero, que fue el nivel más alto desde 1999. El yen se mantuvo en general estable en 156,60 yenes por dólar.

El mercado fue claramente positivo respecto de la magnitud de la victoria del PLD y de las perspectivas de un gobierno estable, dijo Mansoor Mohi-uddin, economista jefe de Bank of Singapore. “Los inversionistas pueden ver que Japón ahora tiene una administración de largo plazo en su lugar, y eso elimina el riesgo político de corto plazo. Eso significa que Japón ahora destaca frente a muchas otras democracias”, afirmó.

“Los inversionistas de largo plazo siguen en modo de esperar y ver”, dijo Tomochika Kitaoka, estratega jefe de renta variable japonesa en Nomura. “Van a prestar atención a los detalles y a la realidad de la implementación de políticas. El resultado electoral, por supuesto, es un impulso, pero esto es solo el punto de partida”.

Bruce Kirk, estratega de renta variable japonesa en Goldman Sachs, dijo: “A día de hoy, Japón está superando a Estados Unidos en alrededor de 10 puntos porcentuales en lo que va del año, lo cual es enorme. Esa dinámica tiene que atraer más dinero del exterior de vuelta al mercado japonés”.

“Cláusula de paz”

Takaichi recibió un fuerte respaldo de Donald Trump, con quien planea reunirse en marzo, mientras Japón mira a Estados Unidos para mantener su sólido apoyo en materia de seguridad.

En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense felicitó a Takaichi por su victoria. “La decisión audaz y sabia de Sanae de convocar a elecciones dio enormes frutos”, escribió Trump.

Takaichi se ha comprometido a ser “estratégica” en sus planes de gasto, apuntando a sectores que van desde la IA hasta los semiconductores y la defensa.

Las empresas tecnológicas y de maquinaria lideraron el alza bursátil del lunes. Advantest, el mayor proveedor mundial de máquinas para probar chips, cerró con un alza de 11,5%.

La primera ministra también ha dado señales de que le gustaría usar su nueva fortaleza política para abrir un debate parlamentario sobre la revisión de la Constitución de 1947 de Japón, lo que podría incluir su “cláusula de paz”, muy valorada por los defensores del pacifismo japonés.

Sin embargo, la vara para cambiar la constitución por primera vez sigue siendo alta. “Revisar la constitución pacifista para normalizar el ejército japonés requeriría el respaldo de dos tercios de ambas cámaras -baja y alta-, además de un referéndum nacional”, dijeron analistas de Eurasia Group.

Las acciones de Mitsubishi Heavy Industries, que los inversionistas usan como proxy del gasto japonés en defensa, subieron más de 3%.

Analistas de Citi dijeron que la victoria de Takaichi llevaría al yen a debilitarse frente al dólar hacia un “nivel de intervención” cercano a 160 yenes, debido al “reinicio de los Takaichi trades” y a preguntas más amplias sobre cómo financiará sus planes.