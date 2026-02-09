Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Las acciones japonesas alcanzan un récord tras la aplastante victoria electoral de Sanae Takaichi

El resultado del domingo le dio una supermayoría de dos tercios en la Cámara Baja, de 465 escaños, y al gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) su más grande mayoría desde su formación en 1955.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 9 de febrero de 2026 a las 13:09 hrs.

japon Asia Acciones elecciones
<p>Las acciones japonesas alcanzan un récord tras la aplastante victoria electoral de Sanae Takaichi</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Empresario chino quiere instalar lavaderos de oro en San José de la Mariquina
2
Empresas

Maitencillo se prepara para la llegada de un nuevo condominio residencial
3
Empresas

La reservada carta de Máximo Pacheco a los principales CEO mineros del mundo
4
Empresas

Xiaomi se lanza por el mercado chileno: gigante china abrirá diez tiendas y traerá sus autos eléctricos al país
5
Economía y Política

Otra pesada mochila que asumirá Kast: exenciones y regímenes tributarios continuarán erosionando la recaudación al menos hasta 2030
6
DF MAS

Autoridad obliga a ex dueño a dejar de usar marca WOM en Colombia
7
DF MAS

Alex Wiesner, el health coach de Kast: “Hemos conversado hacer un gimnasio en La Moneda, pero no es aún decisión tomada”
8
DF MAS

Al rescate de La Cartuja: el plan de las hermanas Luksic para salvar un emblema español
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete