Las empresas presionan a la Corte Suprema para que anule el poder arancelario de emergencia de Donald Trump

Se han presentado alrededor de 40 escritos impugnando la política de firmas antes de la audiencia principal.

Empresas, legisladores y exfuncionarios estadounidenses están presionando a la Corte Suprema de Estados Unidos para que falle en contra del uso que hizo Donald Trump de los poderes arancelarios de emergencia, antes de una audiencia clave esta semana.

Se han presentado alrededor de 40 escritos legales por parte de diversos grupos, desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos hasta ex funcionarios de seguridad nacional, en oposición a la política clave en la que el presidente estadounidense se ha basado para librar sus guerras comerciales .

Trump dijo el domingo que no asistirá a la audiencia del miércoles, pero la describió como “uno de los casos más importantes en la historia de nuestro país”.

“Si un presidente no fuera capaz de utilizar con rapidez y agilidad el poder de los aranceles, estaríamos indefensos, lo que tal vez incluso conduciría a la ruina de nuestra nación”, escribió en Truth Social.

Sus abogados argumentan que privar al presidente de la autoridad para imponer los aranceles “empujaría a Estados Unidos de nuevo al borde de la catástrofe económica”.

La Cámara de Comercio, la mayor asociación empresarial de Estados Unidos, replica que “los daños irreparables que ya han sufrido las empresas estadounidenses, tanto grandes como pequeñas, ponen de relieve las enormes consecuencias económicas de los aranceles del Presidente”.

El informe señala que la incertidumbre provocada por el enfoque de Trump está llevando a las empresas a retrasar las inversiones de capital y a los consumidores a posponer sus compras.

“El fallo será fundamental para la agenda del presidente de cara al futuro”, afirmó Everett Eissenstat, abogado de Squire Patton Boggs y exfuncionario económico de la administración Trump. “Les garantizo que los estudiantes de derecho estudiarán este caso judicial durante mucho tiempo”.

Este caso también podría determinar el futuro de más de US$ 50.000 millones en ingresos arancelarios adicionales que el gobierno estadounidense ha recaudado en 2025, una ganancia inesperada que ha tranquilizado a los inversores preocupados por los niveles de endeudamiento de Estados Unidos.

Aunque la audiencia se celebrará esta semana, los magistrados tardarán al menos varias semanas en deliberar antes de emitir un fallo.

Los motivos

Entre los grupos de expertos que han presentado alegatos legales en contra de la medida se encuentran los institutos Cato y Goldwater, de tendencia promercado.

Profesores de derecho y ex jueces también se han manifestado en contra del uso que Trump ha hecho de los poderes arancelarios de emergencia, al igual que legisladores en ejercicio y ex funcionarios de administraciones tanto demócratas como republicanas.

Solo un puñado de informes —menos de 10 a finales de la semana pasada— respaldaron al presidente. Jeanne Shaheen, la principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que los legisladores esperaban enviar una “declaración clara” a la corte. “Estos aranceles no solo aumentan los costos para las familias estadounidenses, sino que tampoco hacen nada para recuperar los empleos manufactureros que hemos perdido”, declaró al Financial Times.

Si bien la constitución estadounidense otorga poderes sobre aranceles y recaudación de ingresos al Congreso, permite que el presidente de Estados Unidos tenga una amplia influencia sobre las decisiones de política exterior.

“Los acuerdos comerciales son la fusión perfecta de la unión de esas dos autoridades”, dijo Eissenstat. “Es una cuestión constitucional fundamental con la que el país ha estado lidiando durante 100 o 200 años o más”.

Este año, Trump declaró el persistente déficit comercial de Estados Unidos como una emergencia nacional, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para aplicar aranceles generalizados a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Dos tribunales inferiores distintos ya han dictaminado que el presidente no tiene autoridad para aplicar aranceles utilizando esa ley.

La demanda presentada por los abogados de Trump cita un pronóstico de la Oficina de Presupuesto del Congreso independiente según el cual los aranceles impuestos mediante poderes de emergencia reducirán el déficit estadounidense en US$ 4 billones durante la próxima década.

“Para el presidente, estos casos presentan una disyuntiva clara: con aranceles somos una nación rica, sin aranceles somos una nación más pobre”, escriben.

Aunque el caso podría socavar la base legal específica de los “aranceles recíprocos” de Trump y los gravámenes impuestos en represalia por el fentanilo, no afectaría a los aranceles aplicados a sectores como el automotriz y el siderúrgico.

Funcionarios extranjeros y diplomáticos sostienen que la administración Trump intentará utilizar medidas legales alternativas para imponer aranceles si el tribunal restringe el uso de poderes de emergencia.

“Sabemos que el presidente mantendrá los aranceles independientemente de lo que diga el tribunal”, dijo Kathleen Claussen, profesora de derecho en Georgetown y exfuncionaria comercial de Estados Unidos.

“Eso no quiere decir que vaya a ignorar al tribunal… Simplemente significa que tiene muchas otras maneras de aplicar los aranceles.”