Los jefes de los bancos centrales se unen en apoyo a Powell en medio de la investigación de EEUU sobre el presidente de la Fed
Los gobernadores de 11 instituciones emiten un comunicado en el que expresan su "plena solidaridad" con el presidente de la Fed.
Los jefes de bancos centrales mundiales declararon su plena solidaridad con Jerome Powell, en una muestra de apoyo sin precedentes tras la apertura de una investigación penal por parte de las autoridades estadounidenses contra el presidente de la Reserva Federal.
El martes, gobernadores de bancos centrales de 11 instituciones emitieron un comunicado en el que expresan su plena solidaridad con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente, Jerome H. Powell, quien ha sido blanco de reiterados ataques por parte de la administración Trump.
"La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a los que servimos", afirma el comunicado.
Entre los firmantes se encontraban la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey; el director del Banco de Canadá, Tiff Macklem; y Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales.
La fiscalía estadounidense ha iniciado una investigación penal contra Powell por la renovación de la sede de la Fed, valorada en 2.500 millones de dólares, lo que intensifica drásticamente los ataques de la administración Trump contra el banco central. Powell, que hasta ahora ha minimizado las tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump, ha descartado la investigación como un pretexto destinado a robar a la Fed su independencia en materia de política monetaria.
