MIT Sloan lidera por primera vez el ranking Global MBA del FT

La escuela de negocios estadounidense encabeza la tabla 2026 en medio de mayor foco en valor, empleabilidad e inteligencia artificial.

MIT Sloan School of Management en Estados Unidos encabezó por primera vez el Global MBA Ranking 2026 del FT, superando a contendores como Insead, con sede en Francia y Singapur, y Wharton School de la University of Pennsylvania.

El reconocimiento para MIT, que sube varios puestos en el ranking respecto de años anteriores, llega en un momento en que los estudiantes ponen un foco creciente en la importancia de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, mientras se preparan para disrupciones en el mercado laboral.

Richard Locke, recientemente nombrado decano de la escuela con sede en Massachusetts, señala que Sloan está forjando vínculos estrechos con otras áreas de MIT, reconocidas por su experiencia en ingeniería y ciencias, y poniendo mayor énfasis en cómo la IA puede utilizarse “como una herramienta no para reemplazar empleos, sino para potenciarlos”. Agrega: “Estamos explorando cómo reinventamos la educación en management para el siglo XXI”.

A MIT Sloan, Insead y Wharton les siguieron en el grupo de las ocho primeras Iese, en España; London Business School; HEC Paris; la escuela española Esade; y Ceibs, en China.

Costo y valor de los MBA

El ranking se publica en un momento de debate cada vez más intenso sobre el costo y el valor de los MBA. Los datos más recientes del FT muestran que los salarios ajustados por inflación fuera de EEUU y Canadá han caído en la última década, aunque el costo real del grado también ha disminuido en ese período. Además, algunos graduados incluso de las principales escuelas de negocios han tenido dificultades para encontrar empleo en el último año, en un mercado laboral dispar.

Sin embargo, en una encuesta independiente a 1.152 alumni de todas las edades de múltiples escuelas de negocios a nivel global, 83% señaló que evaluaba su MBA o executive MBA como “alto” o “muy alto”. Esta encuesta adicional fue realizada por el FT en conjunto con ZHAW School of Management and Law, en Suiza, y Beta Gamma Sigma, una sociedad de honor para estudiantes con altos puntajes. La satisfacción de los graduados de MBA y EMBA fue mayor que la de los alumni de programas de pregrado en negocios o de magíster preexperiencia.

El Global MBA Ranking del FT evalúa a las escuelas de negocios —que optan por participar en el proceso— en factores como el salario de los alumni tres años después de completar el programa y el incremento salarial respecto de antes de cursarlo.

El ranking también considera la producción de investigación del cuerpo académico, la evaluación de los graduados sobre el servicio de carreras y en qué medida los alumni lograron sus objetivos durante sus estudios. Las 100 instituciones clasificadas están acreditadas por la estadounidense AACSB o la europea Equis.

Los alumni de MIT reportaron el tercer salario promedio más alto tres años después de completar su MBA, con US$ 245.991, detrás de Harvard Business School con US$ 259.874 y Wharton con US$ 246.813, ponderados por variaciones entre sectores y ajustados por paridad de poder de compra internacional.

Indian School of Business registró el mayor aumento salarial respecto de los ingresos previos al grado, con un alza de 248% hasta US$ 201.712. Las escuelas mejor evaluadas en relación valor-precio fueron University of Georgia: Terry, en EEUU, seguida por Nanyang Business School, NTU, en Singapur.

Wharton ocupó el primer lugar en el ranking de investigación por publicaciones del cuerpo académico en revistas académicas líderes, seguida por Harvard, University of Chicago: Booth, Insead y London Business School.

La fortaleza de las redes de alumni fue mejor evaluada en Dartmouth: Tuck, en New Hampshire; Iese, en Barcelona; y Cornell: Johnson, en el estado de Nueva York. Rice University: Jones, en Houston, lideró en cumplimiento de objetivos de los alumni.

Más de la mitad de las 100 escuelas clasificadas tenía más de 50% de estudiantes internacionales, mientras que la proporción de profesores extranjeros alcanzó 98% en IMD, en Suiza.

En términos agregados, las escuelas de negocios del Reino Unido siguen siendo más dependientes que sus rivales fuera de Asia de estudiantes provenientes de Asia-Pacífico, que representaron 57% de su matrícula total, frente a 37% en otras escuelas europeas y 24% en EEUU y Canadá.

Cuatro escuelas alcanzaron el puntaje máximo en paridad de género entre estudiantes: Audencia y ESCP, en Francia; University of British Columbia: Sauder, en Canadá; y Miami: Herbert, en EEUU. Indian Institute of Management: Calcutta e IIM Indore reportaron cada una solo 12% de estudiantes mujeres.

La brecha salarial de género entre alumni alcanzó su nivel más bajo en los últimos 10 años, con 7,1% en 2026.

Los escuelas de negocios lograron paridad de género en su cuerpo académico: University of Porto -FEP | PBS, en Portugal, y Audencia, en Francia. El resto tuvo más académicos hombres que mujeres, con apenas 12% de profesoras en XLRI- Xavier School of Management, en India.

IE Business School e Iese, en España, y Edhec, en Francia, lideraron en la integración de temas ambientales, sociales y de gobernanza en su currículum central, mientras que AGSM en UNSW Business School, en Australia; University of California en Berkeley: Haas; e IE obtuvieron las mejores posiciones por sus esfuerzos para reducir su huella de carbono.