Por qué el debate sobre la burbuja está en todas partes

Los inversionistas y las autoridades deben estar atentos a la posibilidad de correcciones "desordenadas" y a la posibilidad de círculos viciosos que se retroalimentan, dice este análisis del FT.

Hace un par de meses, advertir sobre una burbuja en el mercado bursátil más importante del mundo era en gran medida dominio exclusivo de los excéntricos y los que buscaban llamar la atención. Decir la palabra que empieza por B es el equivalente en los mercados financieros a gritar "¡fuego!" en un cine abarrotado, y, por lo general, se usa con moderación.

Pero como ocurre con tantos aspectos de la vida en 2025, resulta que uno se puede acostumbrar a casi todo. Y, de repente, las advertencias llegan de todas partes. El objetivo de los informes de estabilidad financiera es advertir sobre cosas que podrían salir mal en el futuro, pero probablemente no lo harán. Aun así, la última misiva del FMI de la semana pasada fue alentadora.

"En los modelos de valoración se muestran precios de activos de riesgo que están muy por encima de los fundamentales, lo que aumenta el riesgo de correcciones bruscas", decía. "Los mercados parecen complacientes a medida que el terreno va cambiando".

Los inversionistas y las autoridades deben estar atentos a la posibilidad de correcciones "desordenadas" y a la posibilidad de círculos viciosos que se retroalimentan, donde la pérdida de confianza en la sostenibilidad de la deuda pública golpea el mercado de deuda, lo que a su vez golpea a los activos de riesgo con precios desorbitados, lo que a su vez perjudica al sector bancario, tanto a las entidades tradicionales como a la banca en la sombra, sumidas en una creciente interconexión. El Banco de Inglaterra adoptó un tono similar, señalando el riesgo de una "fuerte corrección del mercado".

Esta explicación están formulada con extrema precisión. Cuando instituciones tan importantes hablan de valoraciones "muy" superiores a la realidad observable y de correcciones "fuertes" o "desordenadas", están activando una señal de alarma.

En el sector privado, los pesos pesados también instan a la cautela, como Jamie Dimon de JPMorgan, que observó que "hay muchos activos que parecen estar entrando en territorio de burbuja". En resumen, el debate sobre la burbuja ha empezado. Los inversionistas ya hablan de lo que podrían rescatar de ella cuando estalle. Y aun así, los mercados siguen funcionando a la perfección. Esto no es complacencia, como tal. Implica una falta de conciencia sobre los horrores que acechan en la oscuridad.

Es más bien una decisión explícita de ignorar las posibles desventajas obvias y seguir adelante a pesar de todo. Si un gestor de fondos más me repite el dicho sobre Chuck Prince y la necesidad de seguir bailando mientras suena la música, juro que gritaré. Ellos saben cómo terminó eso y no están siendo irónicos.

Por lo tanto, vale la pena adentrarse en la mente del eterno optimista. Es un lugar hermoso y feliz.

La base de esta visión del mundo es una creencia inquebrantable en el equipo de rescate: la sensación de que si los mercados se ponen realmente difíciles, por cualquier motivo, pronto llegará la caballería, en forma de grandes recortes de los tipos de interés o incluso planes de compra de activos por parte de los bancos centrales. Los inversores, tanto profesionales como particulares, se han acostumbrado a esto desde la crisis financiera de 2008.

Aunque las autoridades insisten en que el listón para una intervención de emergencia es alto, los inversionistas no tienen reparos en ponerlos en evidencia. Esto no se aplica solo a Estados Unidos, por supuesto. Una de las razones por las que la deuda pública francesa no se está desplomando, a pesar de una serie de rebajas de calificación por parte de las agencias de rating en respuesta a la disfunción política francesa, es la compleja red de mecanismos de rescate que el Banco Central Europeo creó durante la crisis de deuda de la región hace una década, que se reforzó en 2022.

El riesgo moral es extremo en este caso, pero los inversionistas saben de sobra que el BCE intervendría para sofocar cualquier emergencia en la deuda francesa, al igual que las autoridades estadounidenses evitarían que las turbulencias bancarias regionales se descontrolaran y abordarían cualquier desplome bursátil que destruyera la riqueza.

Esto avala una de las estrategias más exitosas en los mercados bursátiles: comprar en las caídas. De hecho, algunos inversionistas y analistas me comentan que estarían encantados de hacerlo con más frecuencia si tan solo hubiera más caídas. Una de ellas tuvo lugar en los últimos días, después de que Donald Trump se embarcara en uno de sus frecuentes pero infructuosos aumentos de las tensiones comerciales con China. Los indicadores de nerviosismo en el mercado se dispararon y las acciones sufrieron una dura corrección. Los inversores estaban más que encantados de aprovecharla.

"Esta es la clase de caída que estábamos esperando", afirmó con entusiasmo el equipo multiactivo de HSBC. "Aunque no descuidamos los riesgos, no estamos demasiado preocupados", señalan los analistas.

Esta actitud despreocupada ha sido, sin duda, una estrategia ganadora durante los últimos seis meses. Todavía no parece que estemos más cerca de romper el hechizo. La fortuna favorece a los optimistas, digan lo que digan las autoridades.