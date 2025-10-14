Scott Bessent critica duramente a China: "Quieren hundir a todos los demás con ellos"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos le dice al FT que los controles de exportación de Beijing son "una señal de lo débil que es su economía"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, acusó a China de intentar dañar la economía mundial después de que Beijing impusiera amplios controles de exportación sobre tierras raras y minerales críticos, afectando las cadenas de suministro globales.

Bessent dijo al FT que la introducción de los controles por parte de China —tres semanas antes de que se espere que el presidente estadounidense Donald Trump se reúna con su homólogo chino Xi Jinping en Corea del Sur— reflejaba problemas en su propia economía.

"Esto es una señal de lo débil que está su economía y quieren arrastrar a todos los demás con ellos", dijo Bessent el lunes.

“Quizás exista algún modelo de negocio leninista en el que perjudicar a los clientes sea una buena idea, pero son el mayor proveedor del mundo”, añadió. “Si quieren frenar la economía global, serán los más perjudicados”.

Bessent añadió: "Están en medio de una recesión/depresión y están intentando salir de ella exportando. El problema es que están deteriorando su posición en el mundo".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos habló con el FT días después de que China revelara restricciones expansivas sobre tierras raras y suministros de minerales críticos, lo que llevó a Trump a amenazar con un arancel adicional del 100% sobre las importaciones de China a partir del 1 de noviembre.

En Estados Unidos, los futuros del S&P 500 cayeron un 0,9 % el martes, mientras que los del Nasdaq bajaron un 1,1 %. Los mercados mundiales han experimentado fuertes fluctuaciones en los últimos días tras el estallido de tensiones entre Estados Unidos y China, que reavivó los temores de un retorno a la guerra comercial global que sacudió los mercados a principios de este año.

Los planes de EEUU

Una persona familiarizada con la situación afirmó que Estados Unidos había preparado contramedidas que adoptaría si ambas partes no llegaban a un acuerdo. Añadió que Estados Unidos priorizaría el asunto cuando los ministros del G7 se reunieran en Washington esta semana para las reuniones del Banco Mundial y el FMI.

Otras dos personas familiarizadas con la situación dijeron que Estados Unidos estaba considerando exigir a las empresas que exporten cualquier software a China que obtengan una licencia, lo que podría tener un impacto dramático en las industrias chinas.

Los funcionarios estadounidenses se sorprendieron por lo que consideraron una medida desproporcionada de China para restringir los suministros de minerales críticos, antes de la cumbre de Corea del Sur durante la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico a fines de octubre.

Pero dijeron que Li Chenggang, el principal negociador comercial del viceprimer ministro He Lifeng (el homólogo de Bessent) había lanzado amenazas a Washington en el verano.

“En agosto, Li Chenggang anticipó muchas de las líneas de ataque actuales de China que se desarrollaron durante la última semana”, declaró un alto funcionario estadounidense al FT. “Se mostró bastante desquiciado y muy agresivo al afirmar que Estados Unidos se enfrentaría a un 'infierno' si las cosas no salían como él quería”.

Li no mencionó específicamente las tierras raras, pero "dijo que tomaríamos represalias que superarían todas las expectativas", añadió el funcionario. "China intenta refutar una narrativa que, de hecho, Li anticipó hace meses".

El lunes por la mañana, Bessent afirmó que era posible que Xi desconociera el anuncio sobre las tierras raras. El alto funcionario estadounidense afirmó que había una disputa entre agencias gubernamentales en Pekín que estaba afectando las negociaciones entre Estados Unidos y China.

Creemos que existe una dinámica interna entre el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Comercio. Su departamento de Comercio, incluyendo a Li, es mucho más provocador, declaró el alto funcionario al FT.

“Los de línea dura son el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Seguridad del Estado, y el MSS ha asumido un papel mucho mayor en la economía”, añadió el funcionario.

China ha culpado a Washington de la escalada . El domingo, citó medidas recientes de Estados Unidos, como la inclusión por parte del Departamento de Comercio de miles de filiales de empresas chinas en una lista negra comercial.

Un segundo alto funcionario estadounidense dijo que Beijing estaba usando la medida del Departamento de Comercio de Estados Unidos, que se introdujo a fines de septiembre, como un "pretexto total" para proceder con una política que había estado en preparación durante algún tiempo.

"No pudieron organizar algo tan elaborado en dos semanas", dijo, refiriéndose a los controles de exportación de tierras raras de Pekín. "Lo sorprendente es que hicieran algo tan desproporcionado. Nosotros intentamos mantener la proporcionalidad. Ellos no".

El primer funcionario estadounidense dijo que Trump decidió criticar públicamente a China el viernes después de que Beijing se negara a participar en las conversaciones.

“Básicamente, tuvimos un período de 36 horas después de que se publicó, en el que expresamos nuestro interés en hablar con ellos. Pero no querían hablar, así que lo hicimos público, y de repente, quisieron hablar”, dijo el primer funcionario estadounidense.

Funcionarios estadounidenses y chinos se reunieron en Washington el lunes luego de lo que Bessent había descrito como una “comunicación sustancial” entre los países durante el fin de semana.

Bessent espera reunirse con He una vez más antes de que Trump y Xi se vean en Corea del Sur el 29 de octubre.

Una persona familiarizada con la situación afirmó que China inicialmente quería que la reunión entre Bessent y He se celebrara después de la APEC. Sin embargo, añadió que China había "cambiado de tono" y quería que ambos funcionarios se reunieran antes que Trump y Xi.

El segundo funcionario estadounidense dijo que a la administración no le preocupaba que los nuevos aranceles propuestos por Trump contra China desencadenaran el tipo de agitación en el mercado que siguió a su fuerte escalada de gravámenes al 145 por ciento en abril.

“Ahora nos encontramos en una situación mucho más estable con el resto del mundo, y además nuestro déficit comercial con China ya se ha reducido un 25 % este año”, afirmó el funcionario. “Además, tenemos mucha más influencia en la unidad con las democracias occidentales y asiáticas”.

El domingo, Trump publicó en Truth Social que Xi había pasado por un mal momento y que Estados Unidos quería ayudar a China. Algunos observadores interpretaron la publicación como una suavización del tono de Trump. Sin embargo, una persona familiarizada con el asunto afirmó que estaba "troleando" al líder chino.

China adoptó el martes un tono más conciliador, instando a Estados Unidos a “tomar medidas hacia la cooperación” con Beijing, y señaló que ambas partes mantuvieron conversaciones el lunes.