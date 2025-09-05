Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Tesla planea otorgar a Elon Musk una compensación de US$ 1 billón si el fabricante de automóviles logra cumplir metas muy ambiciosas

El multimillonario necesitaría alcanzar una serie de objetivos de valor de mercado y beneficios para recibir el estratosférico bono. "Retener e incentivar a Elon es fundamental para que Tesla se convierta en la empresa más valiosa de la historia", declaró la presidenta Robyn Denholm en una carta a los inversionistas.

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 5 de septiembre de 2025 a las 08:10 hrs.

Tesla Musk millonarios autos eléctricos
<p>Tesla planea otorgar a Elon Musk una compensación de US$ 1 billón si el fabricante de automóviles logra cumplir metas muy ambiciosas</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Mapa de inversión inmobiliaria: las 10 comunas con mayor demanda en Chile y cuánto cuesta el metro cuadrado
2
Empresas

Patricio Góngora renuncia al directorio de Canal 13 tras reportaje de CHV y niega vínculos con cuentas anónimas
3
Economía y Política

Terminar programas, límites a gratuidad y congelar sueldos y dotación: expertos proponen medidas para ahorrar US$ 2.000 millones anuales al Fisco
4
Mercados

Altos patrimonios chilenos arriesgan elevadas multas por no declarar impuestos en Estados Unidos
5
Economía y Política

Se profundiza la caída en el empleo en el sector público, mientras que los ingresos laborales de toda la economía siguen estancados
6
Empresas

Quejas por favoritismo hacia subordinada con la que mantenía relación llevaron a la caída del exCEO de Nestlé
7
Economía y Política

Control a transferencias: SII prepara para fines de octubre las primeras citaciones a contribuyentes
8
Economía y Política

Señales de alarma: consumo de drogas aumenta entre los trabajadores en Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete