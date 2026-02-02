Trump baja aranceles a India a 18% tras acuerdo para frenar compras de petróleo ruso

Los gravámenes bajarán del 50% al 18% mientras el Presidente de Estados Unidos afirma que Nueva Delhi comprará más de US$ 500 mil millones en productos estadounidenses.

Donald Trump dijo que Estados Unidos reducirá sus aranceles a India a 18% después de que el primer ministro Narendra Modi “aceptara” detener las compras de petróleo ruso, poniendo fin a meses de fricción comercial entre ambos países.

El Presidente afirmó que habló con Modi este lunes y que conversaron “muchas cosas”, incluyendo el comercio, el fin de la guerra en Ucrania y la posibilidad de que India compre más petróleo a Estados Unidos e incluso a Venezuela.

“Por amistad y respeto al primer ministro Modi y, a solicitud suya, con efecto inmediato, acordamos un acuerdo comercial entre Estados Unidos e India, mediante el cual EEUU cobrará un arancel recíproco reducido, bajándolo de 25% a 18%”, escribió Trump en un post en Truth Social el lunes.

Trump ha acusado a India -que importa cerca de 90% de su crudo-de ayudar a financiar la maquinaria de guerra de Moscú en Ucrania. En agosto, impuso a India un gravamen punitivo de 25% por sus compras de petróleo ruso, además del arancel “recíproco” de 25%, elevando los derechos totales a 50%, entre los niveles más altos del mundo.

El lunes, funcionarios estadounidenses -incluido el nuevo embajador de Washington en Nueva Delhi, Sergio Gor- indicaron que, dado que India habría aceptado dejar de comprar petróleo ruso, se eliminarían los gravámenes punitivos de 25%, lo que reduciría los aranceles totales sobre el país desde 50% a 18%.

Las negociaciones comerciales, iniciadas el año pasado, se trabaron después de que Trump impusiera los aranceles adicionales ligados al petróleo, golpeando a la economía grande de más rápido crecimiento del mundo y profundizando la grieta entre Washington y Nueva Delhi.

El estancamiento enfrió los vínculos entre Trump y Modi, a quien el presidente estadounidense ha llamado en el pasado un “gran amigo”.

Trump dijo el lunes que India reduciría sus “aranceles y barreras no arancelarias” para Estados Unidos a cero, y que también se comprometería con una política de “Buy American” por “más de US$ 500 mil millones” en bienes estadounidenses, incluidos productos de energía, tecnología y agrícolas.

“Fue maravilloso hablar hoy con mi querido amigo, el presidente Trump. Encantado de que los productos Made in India ahora tengan un arancel reducido de 18%. Muchas gracias al presidente Trump, en nombre de los 1.400 millones de personas de India, por este gran anuncio”, escribió Modi en X poco después del anuncio.

Los analistas se mostraron escépticos ante la idea de que India compre tanto a Estados Unidos como aseguró Trump, considerando que el comercio bilateral total entre ambos países fue de US$ 212 mil millones en 2024.

India compró apenas US$ 41.500 millones en bienes estadounidenses el año pasado, dijo Pratik Dattani, fundador del think tank Bridge India: “Así que no hay forma de que suba a US$ 500 mil millones, en particular cuando Trump solo está hablando del comercio de bienes”.

Agregó que, si bien India ya había empezado a reducir sus compras de petróleo a Rusia, es poco probable que se eliminen por completo, dado el vínculo del país con Moscú. India se convirtió en el mayor comprador de crudo ruso barato transportado por vía marítima desde que comenzó la guerra a gran escala en Ucrania en 2022.

Nicolas Köhler-Suzuki, asesor de comercio y seguridad económica en el Instituto Jacques Delors de París, dijo que la afirmación de Trump de que India habría aceptado trabajar para reducir todos los aranceles a “CERO” es extremadamente improbable.

“Parece muy dudoso que India haya aceptado reducir los aranceles a cero, en particular en productos agrícolas, dada la postura histórica de India en negociaciones comerciales, que se remonta a la Ronda de Doha”, dijo, en referencia a las conversaciones de la Organización Mundial del Comercio lanzadas a inicios de este siglo.

“Buy American”

La conclusión de un acuerdo entre la UE e India el mes pasado -tras un pacto similar entre India y el Reino Unido- probablemente añadió presión sobre Trump para cerrar un acuerdo con Nueva Delhi.

Trump señaló en su publicación que Modi había aceptado dejar de comprar petróleo ruso -un punto de conflicto para Washington- y que, en cambio, compraría “mucho más” a Estados Unidos “y, potencialmente, a Venezuela”.

“Hay que ser cautelosos en ausencia del texto del acuerdo, pero la palabra ‘potencialmente’ podría terminar haciendo mucho trabajo”, dijo Kevin Book, de la consultora ClearView Energy Partners.

Desde la imposición de los aranceles estadounidenses en agosto, sectores intensivos en empleo como gemas, textiles y camarón se llevaron la peor parte del golpe para India.

Sin embargo, algunas de las industrias exportadoras más importantes de India quedaron exentas de los aranceles de Trump, entre ellas los fármacos -que representan casi la mitad del suministro de medicamentos genéricos en Estados Unidos, según la Indian Pharmaceutical Alliance- y la electrónica de consumo.

Si bien India no es un exportador global líder, mantiene uno de los mayores déficits comerciales en bienes con Estados Unidos, al superar los US$ 45 mil millones en 2024. Históricamente, ha tenido niveles arancelarios promedio elevados para proteger industrias locales, una política que irritó a la administración Trump.

“Se anticipa que el acuerdo entregue un alivio arancelario significativo a Nueva Delhi y representa un logro clave para la diplomacia comercial de la administración Trump”, dijo Basant Sanghera, managing principal del Asia Group.

“El acuerdo también inyectará el impulso necesario a la asociación bilateral más amplia después de meses de vientos en contra. La paciencia de India ha dado frutos...por ahora”, añadió.