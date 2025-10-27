Una oleada de acuerdos en EEUU alcanza los US$ 80 mil millones en apenas 24 horas

Las adquisiciones y fusiones fueron impulsadas por un entorno regulatorio más flexible, tasas de interés a la baja y una renovada confianza empresarial bajo la administración de Donald Trump.

Las empresas estadounidenses concretaron acuerdos por más de US$ 80 mil millones en las últimas 24 horas, en la más reciente señal de que la apertura de la administración de Donald Trump a las grandes fusiones y adquisiciones está reactivando la consolidación en algunas de las mayores industrias del país.

En una oleada de operaciones con intercambio de acciones anunciadas el lunes por la mañana, American Water Works Company y Essential Utilities acordaron fusionarse para formar un gigante de servicios públicos con un valor empresarial de US$ 63 mil millones, mientras que Huntington Bancshares pactó la adquisición por US$ 7.400 millones del banco regional Cadence Bank.

La noche del domingo, el grupo farmacéutico suizo Novartis selló un acuerdo para comprar Avidity Bioscience, valorando a la biotecnológica enfocada en enfermedades raras en US$ 11 mil millones. En conjunto, las tres operaciones anunciadas antes del lunes suman US$ 81.400 millones en valor empresarial combinado.

“Merger Monday ha vuelto, con grandes acuerdos de M&A en diversos sectores”, dijo Bill Anderson, director gerente sénior de Evercore. “La consolidación estratégica, un entorno antimonopolio favorable y las reacciones positivas del mercado están impulsando las transacciones”.

La reciente racha de grandes adquisiciones está alimentando un cuarto trimestre optimista para los banqueros de inversión, ya que la disposición de la administración Trump a aprobar grandes fusiones, junto con la baja de tasas de interés y una mayor claridad sobre los aranceles, estimulan el mercado.

“Los CEO tienen desde hace tiempo una lista de acuerdos aspiracionales. El acceso a financiamiento atractivo en deuda y capital, sumado al enfoque regulatorio más laxo de esta administración, crea un entorno altamente propicio para concretar operaciones”, afirmó Paul Taubman, presidente y CEO de PJT Partners.

“Dado el cambio regulatorio, no sorprende ver grandes operaciones en servicios financieros, medios, utilities y transporte”, añadió.

La actividad global de fusiones y adquisiciones superó el US$ 1 billón en el tercer trimestre, impulsada por una serie de megadeals, según datos de LSEG. Más de 50 transacciones superiores a US$ 10 mil millones se han anunciado este año, lo que perfila a 2025 como un año récord en operaciones de gran escala desde 1995.

La fusión entre American Water y Essential Utilities marca un récord histórico para el sector de servicios hídricos regulados. El grupo combinado, que será propiedad en un 69% de los accionistas de American Water, proveerá agua y saneamiento a 4,7 millones de domicilios en 17 estados.

En tanto, la adquisición de Cadence por Huntington es la segunda gran fusión bancaria regional del mes, tras la compra de Comerica por Fifth Third por US$ 10.900 millones. Las operaciones reflejan que el fragmentado sistema bancario estadounidense, con más de 4 mil prestamistas regionales, comienza a consolidarse.

Sin embargo, Taubman advirtió que sería prematuro caer en el exceso de optimismo: “La actividad claramente está repuntando, pero aún persisten incertidumbres, por lo que hay que ser cautos”.

Por su parte, Jonathan Davis, socio de fusiones y adquisiciones en Kirkland & Ellis, sostuvo que “por primera vez en varios años se percibe que no actuar rápido implica perder un activo o quedarse atrás frente a la competencia, especialmente en industrias listas para consolidarse. El dealmaking genera más dealmaking”.