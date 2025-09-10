Larry Ellison supera a Elon Musk como persona más rica del mundo tras el despegue de Oracle por resultados

El patrimonio del cofundador de Oracle subió a US$ 393 mil millones tras las favorables perspectivas para la empresa, superando los US$ 385 mil millones de Musk.

Larry Ellison se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez, poniendo fin al reinado de casi un año de Elon Musk en el primer puesto.

La fortuna de Ellison aumentó en US$ 101.000 millones a las 10:10 a.m. en Nueva York, tras la presentación de resultados trimestrales de Oracle Corp. que superaron las expectativas. La compañía además anticipó que aún queda más crecimiento por delante.

El incremento llevó su patrimonio a US$ 393.000 millones, superando los US$ 385.000 millones de Musk, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Es el mayor incremento en un solo día jamás registrado por el índice.

Musk se convirtió en la persona más rica del mundo por primera vez en 2021, antes de perder el título frente a Jeff Bezos de Amazon.com Inc. y Bernard Arnault de LVMH. Lo recuperó el año pasado y lo mantuvo poco más de 300 días.

Ellison, de 81 años, cofundador de Oracle y actual presidente y director de tecnología, tiene la mayor parte de su patrimonio vinculada a la empresa de software de bases de datos.

Las acciones de Oracle, que ya acumulaban una suba de 45% en lo que iba del año hasta el martes, repuntaron otro 41% el miércoles. El salto se produjo luego de que la compañía reportara un fuerte aumento de reservas y ofreciera una agresiva proyección para su negocio de infraestructura en la nube. Es el mayor repunte diario en la historia de la empresa.

Las acciones de Tesla Inc., en cambio, acumulan una caída de 13% en lo que va del año. La junta directiva de la compañía ha propuesto un paquete salarial masivo para Musk que, si logra cumplir una serie de ambiciosos objetivos, podría convertirlo en el primer billonario del mundo.