Acciones de Puma suben casi 18% mientras la china Anta Sports considera una posible oferta

Anta Sports y Li Ning evalúan ofertas por el fabricante alemán de zapatos, cuyo desplome bursátil la volvió un objetivo atractivo. La familia Pinault, su mayor accionista, podría ser el principal obstáculo para una operación que sacudiría a la industria deportiva mundial.

La empresa china de ropa deportiva Anta Sports Products se encuentra entre las empresas que están explorando una posible adquisición de Puma, según personas familiarizadas con el asunto.

Anta, que cotiza en Hong Kong, ha estado trabajando con un asesor para evaluar una oferta por Puma, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a que la información es confidencial. La compañía podría asociarse con una firma de capital privado si decide presentar una oferta, indicaron algunas de las fuentes.

Las acciones de Puma subieron hasta 14% en las operaciones de Frankfurt, el mayor aumento desde septiembre.

Otros posibles postores podrían incluir a la firma china de ropa Li Ning, según las fuentes. Li Ning, que lleva el nombre de la legendaria gimnasta que fundó la compañía, ha estado negociando opciones de financiación con bancos mientras evalúa la adquisición de Puma, según las fuentes. Puma también podría atraer el interés de empresas de ropa deportiva como la japonesa Asics, según las fuentes.

Las deliberaciones son preliminares y no está claro qué interesados ​​procederán con las ofertas, según las fuentes. Las expectativas de valoración del mayor accionista de Puma, la multimillonaria familia francesa Pinault, podrían representar un obstáculo importante para cualquier transacción, señalaron las fuentes.

Antes del rebote de este jueves, las acciones de Puma habían caído un 62% en Frankfurt este año, lo que le dio a la compañía un valor de mercado de 2.500 millones de euros (US$ 2.900 millones).

El holding Artémis de la familia Pinault poseía el 29% de Puma a finales del año pasado, según el informe anual de la empresa.

Anta, propietaria de marcas como Fila y Jack Wolfskin, ha ganado 10% en las operaciones bursátiles de Hong Kong este año, lo que le ha otorgado un valor de mercado de US$ 31 mil millones. Un consorcio liderado por Anta, que también incluía a la firma asiática de adquisiciones FountainVest Partners, pagó US$ 5.200 millones en 2019 para adquirir Amer Sports, propietaria de marcas como Salomon y Arc'teryx. Posteriormente, Amer realizó una oferta pública inicial (OPI) en Nueva York el año pasado, con Anta como su mayor inversionista, según datos recopilados por Bloomberg.

Las acciones de Li Ning han subido aproximadamente 8% en 2025, alcanzando un valor de mercado de casi US$ 6 mil millones.

Un representante de Anta no respondió a las solicitudes de comentarios, mientras que los representantes de Artémis, Asics y Puma se negaron a hacer comentarios.

En respuesta a una consulta de Bloomberg News, Li Ning dijo en un comunicado que sigue centrado en el crecimiento de su marca y que no ha llevado a cabo ninguna negociación o evaluación "sustantiva" relacionada con Puma.

Estrategia Puma

François-Henri Pinault, socio gerente de Artémis, dijo en septiembre que la participación en Puma es "interesante" pero "no es estratégica", y que se mantenían abiertas opciones con respecto a la participación.

Puma ha estado intentando renovarse bajo la dirección de Arthur Hoeld, nuevo director ejecutivo, tras no haber logrado generar mucho entusiasmo entre los consumidores por sus productos en los últimos años. En julio, la firma alemana nombró director de operaciones al exejecutivo de Adidas, Andreas Hubert. Hubert, con 20 años de experiencia en Adidas, se desempeñó durante los últimos cuatro años como director de información de la compañía.

Fundada en 1948, Puma registró 281,6 millones de euros en ingresos netos el año pasado y 8.800 millones de euros en ventas. Sus patrocinios incluyen al Manchester City de la Premier League inglesa, a la selección nacional de Portugal y a la selección masculina de balonmano de Dinamarca.

Puma anunció el mes pasado que planea recortar 900 empleos adicionales y enfocarse en el atletismo, el fútbol y el entrenamiento. También está renovando sus estrategias de marketing para crear historias más atractivas sobre los productos a medida que se desarrollan, con la esperanza de que la marca sea más atractiva para los consumidores. El objetivo de Puma es retomar el crecimiento para 2027 y consolidarse como una de las tres principales marcas deportivas a nivel mundial, con ganancias sustanciales a mediano plazo.