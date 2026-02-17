Adani invierte US$ 100 mil millones para impulsar las ambiciones de India sobre IA
El conglomerado apunta a convertir la infraestructura digital y energética en un motor estratégico, con centros de datos a gran escala y un fuerte efecto arrastre sobre industrias clave. El plan busca articular un ecosistema tecnológico de largo plazo capaz de competir en la carrera global por el cómputo avanzado.
Noticias destacadas
Adani Enterprises anunció el martes que invertirá US$ 100 mil millones para construir centros de datos preparados para la inteligencia artificial (IA) y alimentados con energía renovable para 2035, lo que posicionará a India como un competidor en la carrera mundial por la IA.
India ha experimentado un aumento en el gasto en infraestructura de IA de alto costo, con actores globales como Google, Amazon, Meta Platforms y Microsoft aumentando sus inversiones junto con empresas nacionales como Reliance y TCS.
"Los centros de datos preparados para la IA serían un centro neurálgico fundamental del entorno impulsado por la inteligencia artificial y es natural que los grandes grupos con grandes recursos económicos se preparen para el futuro creando dichos centros de datos", dijo Ambareesh Baliga, analista de mercado independiente.
Las principales empresas, entre ellas Reliance y Adani Group, se están moviendo rápidamente para aprovechar las enormes oportunidades, a medida que las empresas se alinean con lo que se considera un importante factor de disrupción en el futuro, añadió.
Adani dijo que se espera que la inversión genere US$ 150 mil millones adicionales en industrias relacionadas, como la fabricación de servidores y las plataformas de nube soberanas. En conjunto, se prevé que esto cree un ecosistema de infraestructura de IA de US$ 250 mil millones en India durante la década, añadió.
Las acciones de Adani Enterprises cerraron con una subida del 2,7%, lo que las convirtió en las que más aumentaron en el índice de referencia Nifty 50.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete