Alibaba es la favorita de los inversionistas chinos, que inyectan US$ 1.700 millones en acciones

El repunte de ingresos ligados a la inteligencia artificial y nuevas inversiones tecnológicas impulsaron la acción del gigante del comercio electrónico, que lideró las compras de inversionistas chinos en Hong Kong la última semana.

El renovado optimismo sobre el potencial de Alibaba Group Holding Ltd. en inteligencia artificial (IA) ha convertido a la acción en la inversión preferida de los inversionistas chinos.

La semana pasada, compraron en conjunto acciones de Alibaba por 13.500 millones de dólares hongkoneses (US$ 1.700 millones) a través de los vínculos bursátiles entre el continente y Hong Kong, gastando más que en cualquier otro título, según cálculos de Bloomberg basados en datos de las bolsas.

Las compras netas semanales superaron los totales de los últimos meses y serían las más altas en un mes desde abril.

El sentimiento hacia Alibaba ha mejorado desde que la empresa de comercio electrónico reportó un fuerte aumento en ingresos vinculados a la IA para el trimestre finalizado en junio, lo que ayudó a disipar preocupaciones sobre sus grandes inversiones en el negocio de entrega de comida.

Con un alza del 18% este mes, la acción se ha convertido en la de mejor desempeño dentro del índice Hang Seng Tech. Este lunes en Hong Kong subió hasta un 4,7% luego de que el gigante tecnológico lanzara una actualización de su modelo de IA de código abierto y participara como colíder en una ronda de financiamiento de una startup de robótica.

Los analistas de Wall Street también se han vuelto más optimistas con el papel: al menos 20 de ellos elevaron su precio objetivo desde el último reporte de resultados, según datos recopilados por Bloomberg. En promedio, proyectan que la acción suba un 17% en el próximo año desde el cierre del viernes, alcanzando los 160,18 dólares hongkoneses.