Amazon eliminará 14.000 empleos mientras su CEO recurre a la IA para reducir costos

Amazon planea eliminar aproximadamente 14.000 empleos corporativos solo unos meses después de que el director ejecutivo Andy Jassy advirtiera que la IA reducirá la fuerza laboral de la compañía.

Esta reducción de personal marca la segunda ronda de recortes de Amazon en aproximadamente la misma cantidad de años. Jassy indicó en junio que la plantilla de la compañía probablemente disminuiría a medida que aumenta el uso de inteligencia artificial para completar tareas que normalmente realizan las personas. Estos comentarios provocaron el pánico entre los trabajadores, que buscaron información en chats anónimos en línea sobre posibles recortes de empleo.

En todos los sectores, los líderes empresariales exploran cada vez más no solo nuevos servicios de IA, sino también maneras en que esta tecnología puede reemplazar las funciones humanas. Los recortes en Amazon abarcarán puestos que van desde logística y pagos hasta videojuegos y la unidad de computación en la nube, según personas familiarizadas con el asunto.

“Las reducciones que compartimos hoy son una continuación de este trabajo para volvernos aún más fuertes al reducir aún más la burocracia, eliminar capas y cambiar recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras apuestas más grandes”, dijo Beth Galetti, vicepresidenta sénior de experiencia de personas y tecnología en Amazon, el martes en una publicación de blog.

La compañía aumentará la contratación en algunas áreas del negocio y la cifra de 14.000 personas representó una reducción general de la plantilla, afirmó Galetti. Reuters informó anteriormente que hasta 30.000 personas perderían sus empleos.

Recortes de esa magnitud superarían las reducciones continuas de finales de 2022 y principios de 2023, que afectaron a más de 27.000 empleados corporativos, mientras Jassy buscaba reducir costes tras el auge de la pandemia. Desde entonces, se han producido despidos más moderados en equipos individuales.

El minorista en línea y proveedor de computación en la nube, que empleaba a 1,55 millones de personas a nivel mundial al 30 de junio, tiene previsto presentar sus resultados trimestrales el jueves. El mandato de Jassy se ha visto marcado por recortes de empleo y el cierre de varios proyectos.

El CEO ha enfatizado que se debería automatizar una mayor parte del trabajo de la empresa y que sigue inflada debido a la ola de contrataciones de la era Covid a pesar de haber recortado empleos en los últimos tres años, según una persona familiarizada con el asunto.

Poco después de los comentarios de Jassy en junio, surgieron indicios de un ajuste de gastos corporativo. Amazon estableció objetivos de deserción más agresivos durante el verano y no cubrió las vacantes en sus operaciones de logística y publicidad corporativa, según personas familiarizadas con el asunto.