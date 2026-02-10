Paramount endulza su oferta de adquisición por Warner Bros Discovery

El grupo de medios incorporó un pago por demora para compensar a los accionistas con un monto adicional por cada trimestre en que la operación no se concrete.

Paramount ha endulzado su oferta hostil de US$ 108 mil millones por Warner Bros Discovery (WBD), ofreciendo a los accionistas una ticking fee (o pago por demora) adicional que los compensará si los reguladores retrasan la finalización de la transacción.

Bajo los términos revisados, vinculados a su oferta en efectivo de US$ 30 por acción, los inversionistas de WBD recibirían un pago adicional de US$ 0,25 por acción -cerca de US$ 650 millones- en desembolsos trimestrales si la operación no se cierra antes de fines de 2026, trasladando parte del riesgo regulatorio de vuelta a Paramount.

La medida es el último intento de Paramount, liderada por David Ellison, de irrumpir en el acuerdo ya pactado de Netflix por US$ 83 mil millones con WBD por sus activos de estudio y streaming, elevando la apuesta en una batalla de alto perfil por el control de una de las bibliotecas de contenidos más codiciadas de Hollywood.

Paramount señaló que su propuesta mejorada subraya su confianza en lograr las aprobaciones necesarias, en un contexto en que el escrutinio antimonopolio sobre las mega fusiones de medios se intensifica a ambos lados del Atlántico.

El grupo agregó que pagaría la multa por término de US$ 2.800 millones que WBD debería cancelar a Netflix si los accionistas optaran por su oferta.

Sin embargo, Paramount se quedó corta al aumentar el precio de su propuesta por WBD, un movimiento que es necesario para convencer a un mayor número de accionistas.

El directorio de WBD rechazó el mes pasado la oferta de Paramount, calificándola de “inadecuada”. Personas cercanas señalaron que la opción de elevar el precio sigue firmemente sobre la mesa.

Es probable que los accionistas de WBD voten sobre el acuerdo con Netflix en marzo, informó CNBC. Si Paramount decide incrementar su oferta, lo haría antes de esa votación, dijeron personas al tanto de las tratativas.

El pacto con Netflix en la lupa

La semana pasada, Netflix enfrentó cuestionamientos de legisladores en Washington, donde el codirector ejecutivo Ted Sarandos rechazó las acusaciones de senadores republicanos de que la compañía tenía una agenda política en su adquisición de WBD.

Republicanos, entre ellos Ted Cruz y Josh Hawley, dedicaron gran parte de la audiencia antimonopolio a acusar a Netflix de promover programación “woke”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha iniciado una revisión antimonopolio del acuerdo de Netflix.

Los reguladores han consultado a actores de la industria, incluidos competidores, sobre si Netflix podría eventualmente ejercer poder monopólico si su adquisición de WBD llegara a concretarse.

Netflix ha argumentado que compite no solo con otros grupos de Hollywood, sino también con plataformas online como YouTube.